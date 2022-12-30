〈美股早盤〉今年最後一個交易日 主要指數開低

今年美股經歷美國聯準會（Fed）大幅升息打通膨、俄烏戰爭以及經濟衰退擔憂等因素影響下表現跌宕起伏，主要指數在周五（30 日）今年最後一個交易日開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 170 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或 1%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌近 1.7%。

美股開盤前主要指數期貨走跌，標普 500 指數期貨下跌約 0.7%，使該指數周四上漲 1.7% 的本月最佳表現黯然失色，而那斯達克 100 指數期貨周四上漲 2.5% 後也有所回落。隨科技股成為容易收到升息影響的股票之一，該指數今年已下跌三分之一。

美國主要指數在 12 月可能集體下跌，結束連續兩個月上漲態勢。有報導指出，美股三大指數恐創下 2008 年全球金融危機以來最差年度表示，其中道指今年累積下跌逾 8%、標普 500 指數累積下跌逾 19%、那斯達克綜合指數下跌逾 33%。

由於聯準會（Fed）積極收緊貨幣政策，投資人撤離成長股，而且緊縮政策可能導致經濟嚴重放緩。聖路易聯邦準備銀行最新報告顯示，美國 50 個州有一半以上的州顯示經濟活動放緩跡象，這意味著美國經濟可能步入衰退。

美元兌主要貨幣繼續下跌，彭博美元現貨指數（Bloomberg Dollar Spot Index）可能跌至６月以來新低。另外隨日本央行史無前例連續第三天實施計意外購債計畫，美國公債殖利率小幅走高、日元兌美元匯率走揚。

經濟不確定性澆熄今年股上大漲的希望，在這一年之中，通膨再度抬頭、全球股市市值蒸發五分之一，創下金融危機以來最糟表現、債券價格下跌 16%，至少是 1990 年以來最大跌幅，主因是各國央行競相透過提高利率減緩消費者價格攀升。

能源方面，國際油價走跌，加劇連續三天的頹勢，原因是投資人擔心原油庫存上升、中國新冠感染病例增加恐減緩全球最大石油進口國的需求。另外，比特幣今年表現疲軟，累積跌幅將超過 64%；根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 0.7%，報 16,490.69 美元。

其他消息方面，對於新冠病毒傳播的擔憂仍令市場承壓。歐盟執委會已要求成員國審查新冠病毒的檢測和測序程序，同時考慮在中國開放出境旅遊之際縮短檢測和測序程序。

截至台北時間周五（30 日）22 時許：

焦點個股：

理想汽車 (LI-US) 早盤上漲 1.90%，至每股 19.86 美元

中國電動車製造商理想汽車預估，12 月將交付逾 2 萬輛電動車，高於去年同期的 14,087 輛。理想汽車銷售副總裁劉傑表示，今年理想汽車產品線步入新的階段，全新產品理想 L9 和理想 L8 迅速完成了產能爬坡。

西南航空 (LUV-US) 早盤下跌 0.64%，至每股 33.16 美元

西南航空高層日前表示，假期航班崩潰「肯定」會影響其第 4 季業績，並補充說需要數周時間才能解決受影響旅客的報銷請求。整個系統的混亂在假日周期間讓數十萬客戶陷入困境並引起華府密切關注。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 1.30%，至每股 123.40 美元

特斯拉昨日收漲逾 8%，延續周三的反彈，此前該公司執行長馬斯克呼籲員工不要被股市的瘋狂所困擾。隨著特斯拉股價連續兩天上漲，「女股神」伍德（Cathie Wood）執掌的方舟投資周四買進特斯拉 22,514 股，預估價值超過 274 萬美元。女股神已經連續三天買進特斯拉股票，本周買逾 6.5 萬股；自 12 月中旬以來，該基金總計買入超過 25.4 萬股特斯拉股票。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月芝加哥 PMI 預期 40，前值 37.2

華爾街分析：

儘管市場充斥一些看衰言論，但瑞信美股策略主管 Jonathan Golub 對明年美股以及更廣泛的經濟前景充滿希望。他日前接受媒體採訪時表示，通膨預期下降以及健康的就業市場是自己態度樂觀的原因，這兩項因素可能會推動消費回升。

根據美國投資機構 Fundstrat 數據，投資人信心已跌至比 2008 年金融危機以來更糟糕水準，這表明美股已經接近觸底，甚至已經觸底。Fundstrat 分析師 Ken Xuan 日前在報告中表示，根據 AAII 投資人情緒調查衡量的 51 周滾動平均看空情緒，目前處於 1987 年開始該調查以來新低。與此同時，CNN 的恐懼和貪婪指數也顯示，投資人目前處於「恐懼」模式，儘管數據並未處在歷史新低。