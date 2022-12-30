中國新冠病例激增 美國考慮對國際航班廢水取樣檢測

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 表示，隨著新冠疫情病例在中國激增，正在考慮對從來自中國的國際航班採集廢水進行採樣，以追踪任何新出現的新變種病毒。

三位傳染病專家表示，與美國和其他國家本周宣布的新旅行限制相比，這樣的政策將提供更好的解決方案來追踪病毒並減緩其進入美國的速度；最新的旅遊限制要求來自中國的旅客進行強制性的快篩陰性檢測。

明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍爾姆 (Michael Osterholm) 博士說，到目前為止，諸如強制檢測之類的旅遊限制未能顯著遏制新冠病毒的傳播，反而只具門面效果。

他說，「從政治角度來看，它們似乎是必不可缺的。每個政府都覺得如果不這樣做，將被指責沒有採取足夠的措施來保護公民。」

美國本周還擴大了機場的自願基因組測序計畫，西雅圖和洛杉磯也加入該計畫。這使由陽性測試中收集訊息的機場總數達到 7 個。

但專家表示，這可能無法提供有意義的樣本數。

基因組學專家兼加州 La Jolla Scripps 轉化研究所所長托波爾 (Eric Topol) 博士說，由於中國缺乏數據透明度，更好的解決方案是檢測航空公司的廢水，這樣可以更清楚地了解病毒的變異情況。

他說，從中國飛機廢水取樣「將是一個非常好的策略」，並補充說美國升級其監視策略很重要，「因為中國非常不願意分享其基因定序數據。」

中國曾表示，對其新冠疫情統計數據的批評毫無根據，並淡化了新變種病毒的風險，聲稱預計突變的傳染性會更強，但不會那麼嚴重。話雖如此，隨著北京取消旅遊管制，對中國官方數據的疑慮促使包括美國、義大利和日本在內的許多國家對中國遊客實施新的檢測規定。

CDC 女發言人諾德朗德 (Kristen Nordlund) 在一封電郵中說，飛機廢水分析是 CDC 正在考慮的幾種選擇之一，以幫助減緩新變種病毒從其他國家傳入美國的速度。

她寫道：「以前的疫情廢水監測已被證明是一種很有價值的工具，飛機廢水監測可能是一種選擇。」

法國研究人員在 7 月報告說，飛機廢水測試顯示，在搭乘國際航班前要求對新冠病毒進行陰性測試，並不能保護各國免受新變種病毒的傳播。他們在 2021 年 12 月從伊索比亞飛往法國的兩架商用飛機的廢水中發現了 omicron 變種病毒，即使乘客在登機前被要求接受快篩。

加州研究人員在 7 月報告說，在聖地牙哥的社區廢水樣本中檢測到 alpha、delta、epsilon 和 omicron 變種病毒可存在長達 14 天，然後它們才開始出現在拭鼻棒上。

奧斯特霍爾姆和其他人表示，在入境美國旅遊前進行強制性檢測不太可能將新變種病毒拒之門外，「邊境關閉或邊境測試真的沒什麼差別，只可能減慢幾天。」因為這種病毒很可能會在全球傳播，並可能感染歐洲或其他地方的人，然後可能會再將病毒帶到美國。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院傳染病流行病學家道迪 (David Dowdy) 說，加強基因定序監測很重要，廢水採樣可能會有幫助，但檢測需要時間，「我們應該謹慎對待這些數據能夠真正影響應對能力的程度。」