美國上周初領失業金人數續升至22.5萬 仍近歷史低點

美國勞工部周四（29 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.5 萬人，符合市場預期，較前值 21.6 萬增加 9,000 人，不過仍近歷史低點，數據顯示儘管聯準會（Fed）積極替需求降溫，今年就業市場仍展現彈性。

截至 12 月 24 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.5 萬人，符合市場預期，較上周的 21.6 萬人增加 9,000 人，4 周移動平均值報 22.1 萬人。

截至 12 月 17 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 171 萬人，較上周修正後的 166.9 萬人增加 4.1 萬人，高於市場預期的 168.6 萬，4 周移動平均值報 167.95 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

初領失業金人數近幾周起伏不定，但一直遠低於 27 萬人的門檻，經濟學家認為該數字是就業市場的危險訊號。雖然科技與房地產業大量裁員，但尚未對初領失業金人數造成顯著影響，因為被資遣員工似乎相對容易找到新工作。

就業市場的韌性是 Fed 政策制定者留意的焦點，儘管 Fed 快速升息且明年經濟衰退擔憂日益加劇，但美國經濟今年平均每月新增 39.2 萬個就業職缺。Fed 官員認為，這一強勁態勢為其繼續升息對抗通膨鋪平道路，另外按照他們偏好的通膨指標來看，儘管有降溫跡象，但離其年通膨率 2% 的目標仍高出 3 倍。

經濟學家認為，企業在開始裁員之前可能會先削減招聘，原因是新冠疫情期間難找到人手，因此雇主普遍不願意裁員。