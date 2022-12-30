宏達電元宇宙跨入時尚領域 攜手ELLE打造ELLEverse

HTC 宏達電 (2498-TW) 持續建構開放元宇宙 VIVERSE，今 (30) 日宣布與時尚平台 ELLE 合作打造 ELLEverse；ELLEverse 將在 VIVERSE 中陸續推出時尚元宇宙空間、時尚大秀及各種獨家合作。

雙方首波合作內容中，將推出 ELLEverse 所監製的男女各八套時裝及配件，用戶可在 VIVERSE 中挑選到獨家時尚品項，為虛擬化身增添新衣實現穿搭夢。

此外，ELLEverse 也將在 VIVERSE 裡打造出獨一無二的專屬元宇宙空間，其空間中包含秀場、劇院、演唱會場，以及各式活動遊樂場等，未來將有各式時髦有趣的活動與展演在 ELLEverse 中舉行。

VIVERSE 總經理林俊吳表示，VIVERSE 屬於開放的生態系，希望能讓每個人、每間企業都能參與其中，讓所有人都能透過 VIVERSE 享受完整擬真的體驗，如同在真實世界卻不受時空限制，展現自我樣貌。

林俊吳進一步說，期待藉由 ELLEverse 加入 VIVERSE 生態系成為時尚顧問夥伴，結合 VIVERSE 兼容 Web2 和 Web3 解決方案，為 VIVERSE 社群注入時尚生活態度，讓每個人在元宇宙中活出時髦個人美學。

VIVERSE 及 ELLEverse 將在明年與實踐大學服裝設計學系畢業製作聯手打造線上展演，新銳學生設計師們的作品帶進 ELLEverse，另外 ELLEverse 將與知名新銳設計師 Daniel Wong 攜手，把同名服裝品牌的時裝大秀搬進 ELLEverse，打造元宇宙伸展台。