台亞風能區塊開發獲配容量 明年目標取得浮動風場選商資格

經濟部今 (30) 日公布區塊開發選商結果，台亞風能贏得風場開發權，成為唯一的離岸風電本土開發商。台亞風能表示，明年目標要取得區塊開發及浮動式風電示範案的選商資格。

台亞風能表示，獲得 2022 年第三階段區塊開發選商資格，除是在風電開發領域的關鍵首案，也標誌團隊合作的初步成果與榮耀。目前已進行的開發案總計達 4GW。

台亞風能董事長呂木琳表示，後續除將全力支持台灣能源轉型及滿足迫切的再生能源需求外，也會積極與中央及地方政府合作，並加強與地方溝通和深入社群，及落實區塊開發產業關聯政策與協助本土供應鏈的發展。

台亞風能執行長陳聰華則有超過 30 多年的台灣電力事業與 7 年離岸風力發電經驗，並順利取得超過 1GW 開發許可經驗。此外，營運長過去也曾任台灣綠色電力股份公司總經理，具有離岸第 28 號風場的全方位風場專案開發與管理經驗。

總經理劉弟勇則擁有 30 多年財務、綠色金融方面的經驗與專業，他表示，此經驗豐富的管理團隊將致力於提升本土離岸風電開發商的能量，並成為海外所有投資者進軍台灣再生能源產業的重要橋梁。

目前台亞風能正規畫澎湖及苗栗等風場，並已啟動環評相關作業，為投入 2023 年區塊競標進行準備，並預計規劃 4GW 的開發容量。

