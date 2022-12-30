財政部公布8便民新制 青安貸款再延2年、手機報稅新增2功能

迎接 2023 年部分新制也即將上路，財政部今 (30) 日宣布 8 項便利措施，包括青安貸款將續辦延長到 2024 年底；以及調升 2022 年度綜所稅每人基本生活費、免稅額、3 項扣除額；除此，明年手機報稅將新增「現金繳稅」及「申請延 (分) 期繳稅」兩項功能。

財政部表示，為減輕首購自住族購屋負擔，由 8 大公股銀行承辦的青安貸款確定再延長 2 年直到 2024 年 12 月底落日。

而為符合國民經濟情況，依據稅法規定的調整機制，調高 2022 年度綜所稅每人基本生活費用金額、免稅額、3 項扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅的金額，2023 年 5 月報稅就能適用。

其中，每人基本生活所需費用由 19.2 萬元調高至 19.6 萬元，預估受益戶數 230 萬戶；免稅額由 8.8 萬元調高至 9.2 萬元，滿 70 歲納稅義務人、配偶及受納稅義務人扶養的直系尊親屬免稅額由 13.2 萬元調高至 13.8 萬元。

另外，個人標準扣除額由 12 萬元調高至 12.4 萬元，有配偶者由 24 萬元調高至 24.8 萬元；薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額由 20 萬元調高至 20.7 萬元，預估受益戶數 641 萬戶。

明年手機報稅也將新增「現金繳稅」及「申請延 (分) 期繳稅」2 項功能；現金繳稅除提供繳款書電子檔，也將整合便利商店多媒體資訊機 (KIOSK)，繳款方式更便利。

此外，延長老舊大型柴油車汰舊換新減徵退還新車貨物稅措施 4 年至 2026 年底，實施期間報廢一期至三期的各種大型柴油車，並購買新大型車且完成新領牌照登記者，每輛最高減徵貨物稅 40 萬元。

為平抑物價，大宗物資降稅措施，包含免徵進口「黃豆、小麥、玉米」營業稅、減免小麥、牛肉、奶油及烘焙用奶粉關稅、調降汽柴油及水泥貨物稅措施再延長 3 個月至 2023 年 3 月底，盼能減輕業者營運負擔，緩和民生物資上漲壓力。

另外，為持續協助受嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊的小商家減輕稅負，覈實調減受疫情影響的查定課徵營業人查定營業稅額，最低可免繳，以減輕營業人租稅負擔。