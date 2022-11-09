華航前三季EPS 0.6元 Q4客運增班5成

華航 (2610-TW) 今 (9) 日公告第三季財報，受到貨運需求趨弱、航空燃油上漲，稅後純益 1.26 億元，季減 70%、年減 95.6%；不過，前三季稅後純益 36.18 億元，年增 132%，每股純益 0.6 元，而看好全球旅運需求回升，華航第四季客運航班將增加五成。

華航第三季營收 376.97 億元，季增 2.3%、年增 9.4%；毛利率 4.5%，季減 2.9 個百分點、年減 11.7 個百分點；營業淨損 3.37 億元，較前季及去年同期轉虧。

累計華航前三季營收 1117.83 億元，年增 21.9%；毛利率 8.8%，年減 2.2 個百分點；營益率 3.8%，年減 1.4 個百分點。

華航表示，受惠台灣邊境解封政策鬆綁，客運運能逐步恢復、市場需求轉強，第三季客運收入為近三年同期高點，年增 497%，也較第二季顯著成長，其中以東南亞、北美及歐洲地區旅客增加較為明顯，前三季客運收入亦較去年同期大幅成長，市場轉強復甦中。

展望第四季，華航表示，客運持續加強區域及長程航線完整佈署，看好東南亞商務及旅遊市場，將於 12 月開航宿霧，明年 1 月開航越南峴港及清邁，明年農曆春節旺季東南亞區域將提供每週達 120 班，同時積極推廣北美 / 歐洲至東南亞來回、歐洲至大洋洲來回、大洋洲至東北亞來回等六航權轉機，擴大產品豐富度。

貨運方面，華航表示，持續強化優化航網效益，加強精密機台、電商貨物以及冷鏈產品等特殊貨物的運送，加上亞洲跟美國等製造業及大宗消費地區，空運需求預期仍將持續。

此外，隨著後疫情客運復甦，華航看好，客機大量復飛後所增加的腹艙運力將使市場出現較具競爭力的運價，將以貨機機隊優勢穩佔商機，持續爭取包機及專案貨源，並整合客貨機運力，使整體客、貨機艙位裝載率提升。

華航強調，將持續動態調整客貨運營運計畫，主動管控各項風險並建置相對因應策略，積極為後疫情時代旅運發展佈局，全面掌握利基航線，以恢復疫前營運規模為目標。