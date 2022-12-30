創新板可望再添生力軍 宏碁集團子公司倚天酷碁申請掛牌

創新板可望再添生力軍，宏碁集團子公司倚天酷碁趕在今 (2022) 年最後一個工作日向證交所申請掛牌，這也是今年以來第 8 家遞件申請的新創企業。

證交所表示，倚天酷碁為宏碁集團旗下子公司, 以科技與創新開發產品，致力推動數位轉型與促成智慧生活，並跨界整合為不同產業提供產品、服務和解決方案，運用硬體優勢跨足軟體，多角化經營策略並結合物聯網與雲端應用，打破人與科技間的藩籬。

倚天酷碁以 ESG、AI 大數據、元宇宙為三大發展策略, 視使用者需求及願景作為首要考量，透過資訊通訊產業的技術研發出發, 除開發「動能轉電能」產品實踐 ESG 願景外，旗下運動品牌 Xplova, 為拓展 AI 大數據及元宇宙解決方案的延伸。

為了讓新創產業也能在從資本市場募資茁壯，金管會督導證交所與櫃買中心成立創新板與戰略新板，其中創新板訂出一年 10 家掛牌的目標數，目前除錼創科技 - KY 掛牌外，也有泓德、雲豹兩家能源公司獲准在創新板掛牌。

此外，台灣虎航、正瀚生技、Gogolook(走著瞧) 近日跟也進送件申請掛牌創新板，包含今天遞件的倚天酷碁，累計已經有 8 家新創產業申請掛牌。

證交所表示，創新板定位在於發揮證券市場扶植創新成長茁壯的育成功能，協助公司提升知名度、創造企業價值及競爭優勢, 共構核心戰略產業新局。

證交所表示，證交除透過多元管道擴大交流，積極參與新創生態圈活動及傾聽各界聲音外，並陸續鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，及調整承銷商協助法遵作業委任期間等規定, 為新創公司走向資本市場鋪設更友善的最後一哩路。