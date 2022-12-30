專家：明年上半年市場仍將動盪 應布局高股息股

專家：明年上半年市場仍將動盪 應布局高股息股(圖片：AFP)
專家：明年上半年市場仍將動盪 應布局高股息股(圖片：AFP)

隨著 2022 年即將進入尾聲，回顧過去一年美股大幅震蕩，促使投資人轉向更加安全的資產布局。有專家認為，由於明年上半年市場仍將動盪，建議投資人維持對高股息股的投資，並持續關注市場動向。

在高通膨、Fed 激進升息、俄烏戰爭等利空衝擊下，今年以來美股動蕩不安。不過，公用事業、必需消費品和醫療保健等類股今年的表現卻優於大盤，顯現出投資人對安全防禦性布局的考量。

截至 29 日，標準普爾 500 指數公用事業類股全年累計小跌 0.5%，必需消費品類股下跌 2.7%，醫療保健類股下跌 3.2%。與此同時，標準普爾 500 指數迄今下跌了 19%。

各股來看，能源公司 Consolidated Edison(ED-US)、罐頭湯製造商 Campbell Soup (CPB-US) 和藥廠 Merck (MRK-US) 的表現突出，在 2022 年都實現了兩位數的大幅增長。

在不確定性高的環境下，公用事業和必需消費品等類股具備防禦性，因為不管景氣如何，基本民生需求仍在，並且獲利及股息配發較不容易受市場影響。

美國合眾銀行財富管理公共市場部主管 Lisa Erickson 表示，有鑑於市場環境動盪，她建議客戶布局高股息股。她認為，2023 年上半年經濟環境仍可能繼續對帶來挑戰，因此建議續抱高股息股，並關注接下來的市場走向。

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