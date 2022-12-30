瑞信策略師：經濟衰退風險下降 美股有望漲至4,050點

瑞信策略師：經濟衰退風險下降 標普有望升至4050點(圖片：AFP)
瑞信策略師：經濟衰退風險下降 標普有望升至4050點(圖片：AFP)

儘管近期出現了不少預測 2023 年股市走低的言論，但瑞士信貸美股策略師 Jonathan Golub 仍然對明年美股和經濟前景感到樂觀，並預估標普 500 指數有望漲至 4,050 點。

Golub 表示，通膨預期下降，加上健康就業市場，有望推動消費回升，這是他抱持樂觀態度的主因。

「最重要的是，就業市場如此強勁，以至於人們對自己的購買的能力充滿信心。」Golub 說道。此外，他也預計明年美國通膨將會降至 2%，意味著聯準會 (Fed) 很可能最終將達到設定的目標，這也是市場關注的焦點。

Golub 認為，這就是未來幾個月美股有望表現相當不錯的原因，他預計標普 500 指數的將漲至 4,050 點，較目前仍有約 5% 上漲空間，但他沒提出具體時間。

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 近日也表示，隨著 Fed 在明年結束激進升息，並轉向支撐經濟成長，美股有望在 2023 年上半年飆漲 20%。

不過，2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 曾表示，他認為全球經濟如今正面臨嚴重衰退的風險，市場應保持高度警惕。若是美國經濟明年陷入衰退，標普 500 指數可能將下跌 25%。

摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 則是認為，在明年前 4 個月的某個時候，標普 500 指數可能將介於 3,000 至 3,300 點，那時候將是企業獲利下調將達到頂峰的時候。他也指出：「熊市還沒結束，如果我們對企業的獲利預測正確，那麼低點就會更低。」

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