Cowen 2023零售業首選股：家得寶、好市多

Cowen 週三 (28 日) 分析報告指出，2023 年零售業兩大首選股是好市多 (COST-US) 和家得寶 (HD-US)。

Cowen 分析師表示，他們喜歡好市多的「精心挑選」，因為該作法持續為高階和低階顧客提供價值。

針對家得寶，他們認為該公司「在 Pro 業務供應鏈方面的改善未獲得充分重視，這可能在關鍵市場持續推升市占率。」

「好市多的低價商業模式、精挑細選最多 3500 樣品種 (SKU)、有黏性的會員模式、51 億美元的淨現金以及持續的客流量將推動 EPS 在 2023 財年成長率達偏低的百分比十位數。」Cowen 分析師對好市多股票的目標價為 650 美元。

Cowen 認為近期食品和雜貨的強勢，將成為好市多近期的股價催化劑，因為好市多提供了通膨解決方案、價值領先地位並增加 2023 財年派發特別股息的潛力。

針對家得寶，分析師給予該股的目標價為 379 美元。他們稱：「我們認為，投資者低估了該公司投資 Pro 業務供應鏈而帶來的結構性好處，且強化營收和獲利的生產力。」

「我們預期，由於 Pro 業務有 30-35 個配備平板卡車運送中心的市場，將可引領大規模市占成長，這解決了兩個長期存在的關鍵障礙：更好的即時運送以及更強大的 Pro 庫存。」