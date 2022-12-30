【產業概觀】原料藥是什麼？國內外銷年破千萬美元公司一覽；經營策略一次看

一、原料藥是什麼？台灣挾品質優勢年出口破千萬美元

講完學名藥與原廠藥的差異後，接著我們談談原料藥。

先前在西藥製劑中提及有學名藥與原廠藥，然台灣主要以製造學名藥為主，

而原料藥又為西藥製劑中的有效成分，添加賦形劑後會製成製劑，就可以用來作疾病的治療。

其中賦形劑就如同食品中的添加物，不具藥理作用也不是藥品的主要成分，可能是色素等添加劑，例如讓藥水喝起來會甜甜的甜味。

台灣的原料藥主要供應西藥製劑為主，大多也因應市場需求而有廠商投入原料藥的研發與製造，當中包含：(1789-TW) 神隆、(4119-TW) 旭富、(1762-TW) 中化生等。

但隨著近年新藥發展蓬勃，也有廠商從原料藥到製劑接自行生產，包含 (4108-TW) 懷特生技、(4743-TW)合一生技等。

即便台灣原料藥有品質優勢，但企業規模不大生產尚未有規模經濟，且如先前提及，國內多以學名藥製造為主，在價格上難以與中國、印度等原料藥大國競爭。

因此基於成本上的考量，台灣多數原料藥多以進口為主，而我國的原料藥產品逾 90% 則是供應外國廠商。

據統計，台灣原料藥出口雖由 2020 年 69 減少至 2021 的 64 個，但出口值較 2020 年增加 7.36%，對日本、美國、中國、印度皆有增加，出口自法國、愛爾蘭的金額則成倍數成長，顯示中國、印度原料藥或有受 COVID-19 疫情影響，對台灣出口所有轉變。

根據經濟部貿易局資料顯示，2021 年我國原料藥公司出口值超過 1,000 萬美元者，有 (1789-TW) 神隆、(4746-TW)台耀、(4119-TW)旭富、(1711-TW)永光、(4167-TW)松瑞藥、(1701-TW)中化生、(1777-TW)生泰等。

雖然當前原料藥尚未具規模經濟且以外銷導向為主，但隨著生技產業的成長，各廠商為了擴大營運規模也採取不同的經營策略，主要分為有集團資源整合、下游製劑發展、學名藥公司併購，其目的主要在提高競爭上的優勢。

(資料來源：原料藥廠如何擴大企業規模？三大經營策略整理一次看)

縱使當前國內原料藥主要多以進口為主，但政策鼓勵後，國內原料藥公司與研究機構合作開發原料藥與學名藥，有望技轉國內廠商，長遠而言有助於建立台灣在關鍵藥品的自主供應能量，也可挾品質優勢布局國際市場。

談完西藥製劑與原料藥兩大領域後，接著就是生物製劑與中藥製劑。

二、 科技股雖走強但成交量並未升溫；高殖利率或吸引被動資金湧入航運族群

1. 盤面概況－科技股雖走強，但成交量並未升溫

在台積電 ADR 強彈 4% 的帶動下，激勵指數早盤上漲百點挑戰五日線，當前預估量為 1291 億，仍為量縮格局。

在集中市場方面，貢獻漲點的多方指標依序為：

(2330-TW) 台積電、(2308-TW) 台達電、(2881-TW) 富邦金、(1303-TW) 南亞、(2603-TW) 長榮

造成盤勢壓抑：

(8454-TW) 富邦媒、(2327-TW) 國巨、(6669-TW) 緯穎、(3034-TW) 聯詠、(8046-TW) 南電

櫃買市場強勢指標為：

(4743-TW) 合一、(3293-TW) 鈊象、(5483-TW) 中美晶、(5904-TW) 寶雅、(5347-TW) 世界

拖累指數的為：

(8069-TW) 元太、(3105-TW) 穩懋、(5274-TW) 信驊、(4174-TW) 浩鼎、(6547-TW) 高端疫苗

綜觀漲跌點來看，台積電為帶動指數走強的主要關鍵，然就資金流向來看，當前電子成交比重僅 44%，低於平均值的 48%，也遠低於過往電子動輒 60% 的成交比重，再加上本日上漲逾百點，成交量並未同步放大，顯示市場資金仍就有觀望的態勢。

2. 長榮傳發 45 個月年終，高殖利率或吸引被動資金買盤湧入航運族群

午盤過後 (2603-TW) 長榮、(2609-TW)陽明、(2615-TW)萬海皆有買盤推升股價走揚，近期航運族群的走強，令市場開始想像航海王是否會再度揚帆而起，重返榮耀，但就產業景氣而言，先前提及，貨櫃海運主要載運物品為民生、工業用品、消費性電子產品等，單就產業面而言，消費性電子當前面臨的庫存問題尚在，需求尚未轉強前，運價也較不易上揚。

但長榮傳將發 45 個月年終，顯示航運族群獲利普遍良好，高殖利率或吸引被動型基金買入，令航運相關股價走強。

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