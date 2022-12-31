傳庫克向日相岸田建言 規範「蘋果稅」同時要保護用戶隱私

《日經新聞》週五 (30 日) 援引消息人士報導，蘋果執行長庫克向日本首相岸田文雄建議，日本政府考慮在規範智慧型手機應用程式操作與收費的同時，應該要保護用戶隱私安全。

近幾年歐盟、英國、俄羅斯、荷蘭、日本、南韓等國家的反壟斷機構就「蘋果稅」展開多次反壟斷調查和罰款。

日本政府在今年 4 月份釋出一份關於日本行動生態系統報告，內容闡述蘋果和 Google 如何在自家設備上封鎖和阻礙第三方應用商店。據報導，庫克睽違 3 年訪問日本也就此事向日本首相岸田文雄提出建言，防止類似爭論在日本發酵。

「蘋果稅」即蘋果對上架 App Store 的應用程式提供付費虛擬商品或服務收取的 15% 至 30% 的佣金，並且不允許 iPhone 使用來自第三方應用商店的應用程式。

消息人士向《日經新聞》透露，蘋果執行長庫克 12 月 15 日向日本首相岸田文雄建議，日本政府考慮在規範智慧型手機應用程式操作與收費的同時，應該要保護用戶隱私安全。

截稿前，蘋果和日本首相辦公室沒有立即回應置評請求。

庫克傳出向日本首相岸田文雄建言，日本政府考慮在規範智慧型手機應用程式操作與收費的同時，應該要保護用戶隱私安全 (圖片：AFP)

蘋果佔據日本一半的智慧型手機市場，庫克先前在訪日記者會上表示，蘋果過去五年已在其日本供應鏈上投資超過 1000 億美元，並持續關注日本市場。他認為日本首相對蘋果在日本的投資感到滿意。

近年來，蘋果服務營收一直在快速增長，每季約達 190 億美元左右，但未來可能遭遇營收阻礙。外傳蘋果正準備迎接歐盟 2024 年生效的《數位市場法》(DMA) ，並準備在 iPhone 和 iPad 等蘋果設備開放第三方應用商店 (App Store) 服務。

蘋果 (AAPL-US) 週五小漲 0.25% 至每股 129.93 美元，年跌幅為 28.61%。