WSJ：iPhone 14 Pro系列中國產能開始趕上需求

分析師和供應鏈相關人士透露，雖然中國疫情持續干擾蘋果 (AAPL-US) 生產，但中國的 iPhone 14 Pro 產能正開始跟上需求。

全球智慧手機市場成長放緩之際，將重點擺在高階機種 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 上，是蘋果提高收入的重要產品策略之一。然而，中國疫情在 10 月復燃，加上後續的防疫措施，嚴重打擊 iPhone 組裝夥伴鴻海位在中國鄭州的主要生產基地，阻礙 Pro 機型供應。

因市場擔憂中國解封後續的額外效應，恐影響蘋果在中國的生產及銷售，蘋果周三 (28 日) 收盤挫跌逾 3%，收在 2021 年 6 月以來最低，周四 (29 日) 收盤則回升 2.83%。

《華爾街日報》(WSJ) 引述分析師和供應鏈相關人士說法報導，即使中國目前距離回歸正常還有一大段距離，但至少好過鄭州廠在 11 月爆發衝突時的狀況。

摩根大通 (JP Morgan) 分析師 Samik Chatterjee 本周發布報告時也表示，iPhone 14 Pro 的供應情況已有所改善，正在慢慢趕上需求。

蘋果官網顯示，目前在美國和中國的 iPhone 14 Pro 系列等待天數約為一到兩周，部分 Pro 型號和顏色甚至可立即在門市取貨。

經過 50 多天閉環管理後，鴻海本月 8 日宣布鄭州廠正式「解閉環」。分析師和供應鏈人士表示，部分工廠已恢復 70% 的產能運作，但仍難以完全回歸正常。

TrendForce 預測，隨著勞動力短缺繼續影響中國供應鏈，明年 1 月至 3 月的 iPhone 總出貨量估年減 22% 至 4700 萬支，低於 10 月下旬預測的 5600 萬支。

有「iPhone 之城」之稱的鄭州，巔峰時期曾雇用多達 30 萬名工人來生產 iPhone 等蘋果設備。Counterpoint Research 數據顯示，鄭州曾一度囊括 85% 的 iPhone Pro 產線，但鴻海已將部分產能轉移到深圳的其他工廠。

撇開短期的產能波動，供應鏈人士透露，蘋果打算在中長期把供應鏈分散到中國以外地區，例如印度和越南，因為過去一年的動盪，凸顯出產能過度集中中國所帶來的政治和商業風險。