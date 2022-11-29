鴻海鄭州廠生產受干擾 iPhone 14 Pro等待天數要37天 史上最長

縱然鴻海 (2317-TW) 旗下富士康鄭州廠挺過疫情封控與員工騷亂事件，今年美國消費者購買蘋果 (AAPL-US) iPhone 14 Pro 機種的等待天數，仍改寫歷史紀錄。

Counterpoint Research 的數據顯示，美國消費者今年購買 iPhone 14 Pro 機型，預估最久得等待 37 天，天數比前一代的 iPhone 13 Pro 系列更久，也比 14 Pro 剛上市時更久。

分析師表示，在所有市場中，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 機款的到貨時間「明顯延長」。

鴻海鄭州廠負責組裝全球大多數 iPhone Pro，旺季時聘僱多達 20 萬名員工。該廠在 10 月爆發疫情後，歷經一連串生產干擾，包括政府突然宣布封控措施，以及員工發動暴力抗議活動。

Wedbush 證券公司分析師 Daniel Ives 說：「中國『清零』政策絕對衝擊蘋果供應鏈，鄭州廠員工抗議事件將影響蘋果和鴻海。我們估計蘋果現在面臨 iPhone 大缺貨，可能影響本季至少 5% 銷量，最多可能達到 10%，取決於未來幾周中國情勢。」

彭博周一（28 日）報導，目前蘋果預期今年 iPhone 14 Pro 今年產量可能減少 600 萬支。蘋果和鴻海預期藉由明年增產，補足本季損失，但不確定消費者屆時是否仍想購機。

Counterpoint 的到貨時間研究，是基於該公司每周三到四次蒐集數據的平均值。目前加州等地的 iPhone 14 Pro 等待時間，長達 30 天。

鄭州廠周日啟動新一波人力招募，針對新入職與老員工返崗兩路並進，新人今年 12 月或明年元月入職，只要符合任用條件，薪資與補貼總和最高可領人民幣（下同）1.3 萬元（新台幣 5.6 萬元）；老員工的時薪也達到 30 元（新台幣 130 元），加上最高 6,500 元（新台幣 2.8 萬元）補貼。