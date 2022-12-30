〈美股盤後〉台積電ADR漲逾4% 特斯拉飆逾8% 那指強升近2.6%

2022 年即將進入尾聲，投資人情緒謹慎，美股週四 (29 日) 交易量清淡，隨著科技股逢低買盤力撐，美股主指尾盤漲幅擴大，四大指數全數收紅。

道瓊收漲逾 345 點，幾乎收復前一交易日的所有失地，標普走揚 1.75%，那指強升近 2.6%，費半指數勁揚超 3%，台積電 ADR 大漲逾 4%，特斯拉飆逾 8%。

數據方面，美國勞工部公布上週經調整後初領失業金人數報 22.5 萬人，符合市場預期，但仍貼近歷史低點，數據顯示儘管聯準會積極替需求降溫，今年就業市場仍展現彈性。

地緣政治方面，俄烏戰爭未見消停，俄羅斯週四再度對烏克蘭發動大規模空襲，鎖定烏克蘭的主要城市，包括首都基輔和西部靠近波蘭的利沃夫 (Lviv)，美國傳出正考慮提供烏克蘭布雷德利裝步戰車。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.59 億例，死亡數突破 668 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

美國、日本等國相繼祭出入境管制後，歐盟表示對來自中國的旅客強制新冠檢測是不合理的。

週四 (29 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊迎春回暖，必需消費品、公用事業和能源板塊領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全面攀高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.83%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.76%；Meta (META-US) 上漲 4.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.88%。

道瓊成分股漲多跌少。迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.58%；Salesforce (CRM-US) 上漲 3.17%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.3%；Nike (NKE-US) 上漲 2.06%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.29%。

費半成分股翻揚向上。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.57%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.09%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.38%；美光 (MU-US) 上漲 3.11%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.62%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.68%；AMD (AMD-US) 上漲 3.60%。

台股 ADR 連袂收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.02%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.25%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.57%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 大漲逾 4% 至每股 76.00 美元，換算價 467.10 元，折溢價率為 4.73%。台積電週四在台南科學園區舉辦 3 奈米量產暨擴廠典禮，台積電董事長劉德音致詞時強調，未來十年將是半導體產業價值鏈中快速成長時代，台灣將在全球經濟發展中扮演更關鍵角色。

特斯拉 (TSLA-US) 飆高 8.08% 至每股 121.82 美元。特斯拉週四延續反彈勢頭，摩根士丹利認為，近期的拋售為特斯拉股票創造了一個買入機會，預計特斯拉將擴大其在電動汽車競賽中的領先優勢。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.83% 至每股 129.61 美元。儘管存在新冠疫情升溫的問題，蘋果在中國的 iPhone 組裝廠產量仍開始迎頭趕上。

高盛集團 (GS-US) 小漲 0.75% 至每股 343.43 美元。高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 宣布公司正醞釀新一輪裁員，預計在未來幾週公布裁員計畫，外媒預計高盛裁員將在 2023 年 1 月上旬進行。

西南航空 (LUV-US) 走高 3.70% 至每股 33.38 美元，盤後其股價走低近 0.5% 。西南航空盤後警示，公司運營在聖誕節假期崩潰，肯定會影響公司第四季財報。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.5 萬人，預期 22.5 萬人，前值 21.6 萬人

美國上週續領失業金人數報 171 萬人，預期 168.6 萬人，前值 166.9 萬人

華爾街分析

Raymond James 投資長 Larry Adam 表示：「初領失業金數據表明美國勞動力市場正在放鬆，這對聯準會來說是個好消息。

The Colony Group 投資策略師 Jason Blackwell 研判：「市場似乎對續領失業金人數溫和增長表示讚賞，因為該數據符合預期並提供軟著陸可能的大量證據。」

然而，花旗分析師 Gisela Hoxha 仍認為：「雖然初請和續請失業金數據均有所增加，但仍處於 2019 年底水平，近月企業裁員消息增加，目前還沒有明顯證據這反映在初領失業金數據中。」

Navellier & Associates 創始人兼首席投資長 Louis Navellier 將美股週四走勢比喻為「聖誕行情一日版本。」

Navellier 指出：「早該出現反彈了，最近市場疲軟可能是由於聖誕行情沒有出現，加劇稅損拋售。進入新的一年，市場將面臨進一步的波動，關於軟著陸是否可能，以及如果美國陷入嚴重衰退，聯準會將有多大決心不轉向，都存在很多不確定性。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主