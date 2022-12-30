〈美股盤後〉台積電ADR漲逾4% 特斯拉飆逾8% 那指強升近2.6%

2022 年即將進入尾聲，投資人情緒謹慎，美股週四 (29 日) 交易量清淡，隨著科技股逢低買盤力撐，美股主指尾盤漲幅擴大，四大指數全數收紅。
道瓊收漲逾 345 點，幾乎收復前一交易日的所有失地，標普走揚 1.75%，那指強升近 2.6%，費半指數勁揚超 3%，台積電 ADR 大漲逾 4%，特斯拉飆逾 8%。
數據方面，美國勞工部公布上週經調整後初領失業金人數報 22.5 萬人，符合市場預期，但仍貼近歷史低點，數據顯示儘管聯準會積極替需求降溫，今年就業市場仍展現彈性。
地緣政治方面，俄烏戰爭未見消停，俄羅斯週四再度對烏克蘭發動大規模空襲，鎖定烏克蘭的主要城市，包括首都基輔和西部靠近波蘭的利沃夫 (Lviv)，美國傳出正考慮提供烏克蘭布雷德利裝步戰車。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.59 億例，死亡數突破 668 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。
美國、日本等國相繼祭出入境管制後，歐盟表示對來自中國的旅客強制新冠檢測是不合理的。
週四 (29 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 345.09 點，或 1.05%，收 33,220.8 點。
- 那斯達克指數上漲 264.8 點，或 2.59%，收 10,478.09 點。
- 標普 500 指數上漲 66.06 點，或 1.75%，收 3,849.28 點。
- 費城半導體指數上漲 81.5 點，或 3.32%，收 2,534.9 點。
焦點個股
科技五大天王全面攀高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.83%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.76%；Meta (META-US) 上漲 4.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.88%。
道瓊成分股漲多跌少。迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.58%；Salesforce (CRM-US) 上漲 3.17%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.3%；Nike (NKE-US) 上漲 2.06%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.29%。
費半成分股翻揚向上。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.57%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.09%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.38%；美光 (MU-US) 上漲 3.11%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.62%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.68%；AMD (AMD-US) 上漲 3.60%。
台股 ADR 連袂收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 4.02%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.25%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.57%。
企業新聞
台積電 ADR (TSM-US) 大漲逾 4% 至每股 76.00 美元，換算價 467.10 元，折溢價率為 4.73%。台積電週四在台南科學園區舉辦 3 奈米量產暨擴廠典禮，台積電董事長劉德音致詞時強調，未來十年將是半導體產業價值鏈中快速成長時代，台灣將在全球經濟發展中扮演更關鍵角色。
特斯拉 (TSLA-US) 飆高 8.08% 至每股 121.82 美元。特斯拉週四延續反彈勢頭，摩根士丹利認為，近期的拋售為特斯拉股票創造了一個買入機會，預計特斯拉將擴大其在電動汽車競賽中的領先優勢。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.83% 至每股 129.61 美元。儘管存在新冠疫情升溫的問題，蘋果在中國的 iPhone 組裝廠產量仍開始迎頭趕上。
高盛集團 (GS-US) 小漲 0.75% 至每股 343.43 美元。高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 宣布公司正醞釀新一輪裁員，預計在未來幾週公布裁員計畫，外媒預計高盛裁員將在 2023 年 1 月上旬進行。
西南航空 (LUV-US) 走高 3.70% 至每股 33.38 美元，盤後其股價走低近 0.5% 。西南航空盤後警示，公司運營在聖誕節假期崩潰，肯定會影響公司第四季財報。
經濟數據
- 美國上週初領失業金人數報 22.5 萬人，預期 22.5 萬人，前值 21.6 萬人
- 美國上週續領失業金人數報 171 萬人，預期 168.6 萬人，前值 166.9 萬人
華爾街分析
Raymond James 投資長 Larry Adam 表示：「初領失業金數據表明美國勞動力市場正在放鬆，這對聯準會來說是個好消息。
The Colony Group 投資策略師 Jason Blackwell 研判：「市場似乎對續領失業金人數溫和增長表示讚賞，因為該數據符合預期並提供軟著陸可能的大量證據。」
然而，花旗分析師 Gisela Hoxha 仍認為：「雖然初請和續請失業金數據均有所增加，但仍處於 2019 年底水平，近月企業裁員消息增加，目前還沒有明顯證據這反映在初領失業金數據中。」
Navellier & Associates 創始人兼首席投資長 Louis Navellier 將美股週四走勢比喻為「聖誕行情一日版本。」
Navellier 指出：「早該出現反彈了，最近市場疲軟可能是由於聖誕行情沒有出現，加劇稅損拋售。進入新的一年，市場將面臨進一步的波動，關於軟著陸是否可能，以及如果美國陷入嚴重衰退，聯準會將有多大決心不轉向，都存在很多不確定性。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主