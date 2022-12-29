化工廠積極開發綠色材料 三養社開發高比例再生塑膠聚碳酸酯

全球綠能意識抬頭，綠色材料也成為企業研發焦點，南韓食品、化工大廠三養集團近期宣布，三養社已開發出消費後再生塑膠聚碳酸酯 (PCR PC)，環保聚碳酸酯 (PC) 含量超過 90%，未來將首先導入比電等小型家電，再擴大至電子產品。

目前市場多數 PCR PC 產品再生 PC 含量僅 30% 至 50% ，南韓相關 PCR PC 廠商再生 PC 原料含量皆低於 85%，而三養社成功開發出含 9 成再生 PC 原料的 PCR PC，純度媲美業界之最。

三養社表示，未來 PCRPC 先應用在筆電等小型家用電器市場，後續再擴大到電子產品和室內產品，另外也將 PCR PC 導入各種塑膠樹脂，如 ABS 和 PBT，擴大其應用範圍。

國內化工大廠也積極發展綠色化工材料，其中，台化 (1326-TW) 持續發展 PCR 塑膠產品，自家庭五金、家電產品取得廢料，經過切碎、清洗、融解等步驟後，成為 100% 再生塑膠，減少耗用石化原料，落實循環經濟。

台化將 PCR 塑料以不同比例添加於新料中，再透過改性技術開發出配方，確保品質與 100% 新料相近，目前在 ABS、耐衝擊性聚苯乙烯 (HIPS)、阻燃 PC 等材料都有取得認證，PCR 占比 3 成至 5 成間。

PC 為透明、耐衝擊、耐熱的工程塑膠，主要用於汽車、家電的內外飾材料，而隔音牆、醫療設備的零件都會使用到 PC，而 PCR PC 則由再生 PC 原料和新的 PC 混合，製造需高水平技術能力。

PCR PC 可以減少塑膠浪費，同時減少能源消耗、降低碳排放的效果，因此被認為是環保材料之一，三養社表示，PCRPC 與普通 PC 相比，每生產 1000 噸碳排放量減少約 6200 噸，相當於 3200 輛汽車的碳排放量。