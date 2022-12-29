南韓半導體產量銳減金融海嘯以來最大 11月庫存年增20%

南韓統計局周四 (29 日) 公布，11 月半導體產量年減 15%，創金融海嘯以來最大降幅，庫存則加速攀升，年增 20%。受晶片產量下滑影響，11 月工業生產萎縮，凸顯海外對電子零件的需求正進一步降溫。

11 月半導體產量年減 15%，創 2009 年以來最大降幅，為連續第四個月下滑，半導體庫存年比增加 20%。這拖累整體該月工業生產萎縮，也凸顯海外對電子零件的需求正進一步降溫。

根據南韓統計局，11 月半導體產量年減 15%，為連續第四個月下滑，若與前月相比則減少 11%。11 月整體工業生產萎縮 3.7%，為疫情爆發以來最大減幅。

南韓 11 月的半導體庫存增加 20%，從前月的年增 12.9% 加速。南韓的記憶體晶片生產稱霸全球，而晶片庫存 10 月起開始出現兩位數增幅，反映供給過剩問題。

南韓經濟成長已經受到出口減弱、央行升息的衝擊，如今海外景氣晦澀，讓前景更加烏雲罩頂。在美國領軍全球主要央行升息之下，經濟衰退疑慮與日俱增，雖然中國即將解封、有利成長前景，但伴隨防疫鬆綁而來的本土染疫人數暴增，卻構成變數。

南韓央行啟動升息循環已經超過一年，下個月可能再次升息，於此同時，南韓企業正在調整投資計畫，準備因應海內外需求疲乏的局面。