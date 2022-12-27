利率上調、晶片短缺 南韓汽車今年國內銷量料創9年新低

受利率上調、經濟低迷和全球供應鏈中斷等影響，現代汽車公司和其他南韓汽車品牌，在 2022 年的國內銷量預計將降至 9 年來的最低水準。

根據南韓汽車工業協會 (KAMA) 公布數據，今年南韓汽車銷量預計為 139 萬輛，較去年 142 萬輛減少 2.5%，是自 2013 年以來最低。

南韓汽車製造商的國內銷量，在 2020 年來到 160 萬輛之後就持續下降。相較之下，進口汽車的國內銷量則維持在 30 萬輛左右。

今年下半年，汽車行業的晶片短缺情況有所緩解，但全球經濟低迷和利率上升，影響了消費者需求。

Hyundai Capital Services 的新車分期貸款利率以 36 個月為基準，從 4 月份的 2.7%，到 11 月份已經來到 5.9%，增加了一倍以上。隨著汽車分期付款利率的上升，新車購買合約相繼被取消。

各機構對明年南韓車市的前景看法不一。南韓汽車工業協會預測，隨著明年上半年晶片供應短缺有所緩解，需求恢復，2023 年南韓汽車銷量將達到 142 萬輛，較 2022 年增長 2.2%。並認為，隨著新車的推出，需求可能在明年年底增加。

南韓汽車技術研究院則預測，明年南韓車企在國內的銷量將繼續下降。車用半導體的供應瓶頸將在一定程度得到解決，但部分晶片企業因經濟不景氣，正在修改投資計畫，因此能否增加低利潤的車用半導體的生產，還有待觀察。