特斯拉深陷「完美風暴」 每個人都在猜股價何時觸底

曾經一度，在 10 分鐘內更換 Model S 的輪胎，可能比試圖預測特斯拉 (TSLA-US) 股價何時觸底更容易。

這家電動車製造商的股價在周二 (27 日) 下跌 11.4%，因報導指稱該公司將在 1 月底前降低其上海廠產能，引發了人們對當前消費者需求速度的新疑慮。

特斯拉股價在周三 (28 日) 盤前交易中下跌多達 4%，隨後反彈。

在最近連續走跌後，特斯拉股價的驚人統計數據更加令人瞠目結舌：一個月跌幅 41%、三個月跌幅達 60%、六個月為 55%；年初至今下跌 70%，同期標準普爾 500 指數下跌 19%；年初至今市值損失 2410 億美元；而 CEO 馬斯克年初至今的淨資產損失為 1410 億美元。

分析師認為，即使到了 2023 年遭遇慘烈的拋售，但該股仍未見底。

長期追蹤特斯拉的 Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 指出，「馬斯克觸發了特斯拉股票的五級警報，他是唯一可以撲滅它的人。這是馬斯克在推特慘敗與現在特斯拉需求崩潰之間的完美風暴。」

一般而言，華爾街上沒有人試圖預測特斯拉股票的底部，這個事實反映出圍繞該公司的壞消息越來越多。

首先是美國和中國的需求利空接踵而來。

特斯拉上周在其官網上宣布，將為 12 月美國交車的 Model 3 和 Model Y 提供 7500 美元的折扣。與此同時，分析師在 1 月初公布第 4 季交車預期之前大幅下調了預期。

然後，一個明顯的問題依然存在：馬斯克繼續混亂地經營推特，以及它繼續影響特斯拉的營運。

馬斯克出售更多股票以推動推特轉虧為盈的前景也令該股承壓。馬斯克一周前在一個新的推特貼文中表示，他最快要到 2024 年才會再出售特斯拉股票。他今年也曾發表過類似的聲明，但之後卻賣出更多股票。

換句話說，投資人在這方面根本不相信馬斯克，而且正在大聲表達這種觀點。

將所有這些結合起來，再加上特斯拉股票相對於大盤的估值倍數仍然很高，在出現明顯的正面發展之前，特斯拉遭拋售可能不會結束。不過分析師表示，馬斯克若交出推特 CEO 職位，將會有巨大的幫助。

艾夫斯補充道：「我們認為該股已經超賣，但未來的路途並不平坦。」