〈紐約匯市〉美債殖利率升+日銀重申支持寬鬆政策 美元兌日元觸一周高點

受美債殖利率跳升提振，加上日本央行重申繼續維持超寬鬆貨幣政策，美元兌日元周三 (28 日) 觸及一周高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.34%，至 104.53。截稿前，10 年期美債殖利率升至 3.883%，創 11 月中以來最高。

美元兌日元上漲 0.7 至 134.45 日元，是 12 月 20 日以來最高，日本央行 (日銀) 當時意外調高 10 年期公債殖利率上限，使美元兌日元創下 24 年來最大單日跌幅，此舉引發外界對於日銀最終將取消刺激措施的臆測。

然而，根據日銀周三公布最新會議紀要，決策者否認調整殖利率上限代表改變政策軌跡，重申將繼續維持超寬鬆貨幣政策，消息帶動日元走貶。

BMO Capital Markets 全球外匯策略主管 Greg Anderson 表示：「若日本公債殖利率保持穩定，日本央行可能不會再面臨 “採取進一步行動” 的壓力。他們可以繼續重申在記者會上說過的話：這只是小小的技術性調整，我們曾經這麼做過。」

今年最後一周干擾市場情緒的事件，是中國快速取消近三年來嚴重打壓其經濟發展的清零政策，在消費者和企業慢慢恢復常態的同時，他們也必須應對感染數暴增的影響。

離岸人民幣兌美元周三下跌 0.5%，至 6.9986 人民幣兌 1 美元。

商品貨幣部分，澳幣小漲 0.1% 至 0.6738 美元，回吐稍早升幅，紐元升逾 0.5% 至 0.6311 美元。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 認為，商品貨幣只是對油價的近期走勢有所反應，僅止於此，但或許還有走強空間。

歐元跌近 0.3% 至 1.0610 美元，自從歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 強調需要繼續升息以來，歐元最近幾周穩定在六個月高點附近。

在聖誕假期後重回交易後，英鎊兌美元盤中最高一度升逾 0.8%，隨後回吐，截稿前微跌 0.05% 至 1.2017 美元。

截至台灣時間周四 (29 日) 約 6:00 價格：