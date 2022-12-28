〈陸港盤後〉中國大解封 香港股市勁漲

中國 A 股三大指數周三（28 日）收盤同步走低，但港股恒生指數大漲逾 1.5%，利多是中國政府將進一步鬆綁邊境管制措施，並恢復辦理民眾旅遊、商務赴港簽注。

滬指周三收盤跌 0.26% 報 3,087.4 點，深成指跌 0.86% 報 11,010.53 點，創業板指跌 0.9% 報 2,338.26 點；兩市成交額合計人民幣 6,508 億元，「北向資金」淨買入 39.18 億元。

電力、旅遊類股強勢拉升，銀行、保險、酒店餐飲、醫療保健等族群齊揚，物流、汽車、農業、紡織服裝、釀酒、軟體、半導體等類股下挫。

香港恒生指數收盤勁揚 1.56%，恒生科技指數勁漲 2.14%。

中國國家衛健委周一晚間宣布，明年 1 月 8 日起，實施新型冠狀病毒感染「乙類乙管」政策，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。

國家衛健委並表示，取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，來華人員在行前 48 小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華，無需向中國駐外使領館申請健康碼。

中國國家移民管理局周二也發布公告，從明年 1 月 8 日起調整移民管理政策，有序恢復受理審批民眾因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理民眾旅遊、商務赴港簽注。

與此同時，香港特首李家超周三召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布進一步調整防疫措施，包括取消檢疫令，不再甄別確診者的密切接觸者；取消「疫苗通行證」措施；取消所有入境強制核酸檢測；取消所有社交距離措施，包括「限聚令」。

不過，中國電動車製造商蔚來在香港的股價暴跌逾 10%，利空是蔚來周二說，由於需求疲軟與供應鏈限制，預估今年第 4 季交車量介於 38,500 至 39,500 輛，較原估下修 10% 至 18%。