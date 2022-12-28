日本央行會議摘要：有必要維持超低利率 調整行動不是政策改變前兆

日本央行 (BOJ) 決策者在 12 月會議上發表的意見摘要顯示，央行認為有必要維持超低利率，但也提到，一旦央行準備退出寬鬆政策，必須檢視市場是否做好準備，以及升息時可能存在風險的領域。

12 月的會議上最引來爭議的，是日本央行調整基準 10 年期公債殖利率的波動目標範圍，向兩側各增加 0.5 個百分點，此舉讓經濟學家和投資者措手不及。

根據一位成員說法，將波動幅度的目標水準擴大，並不是要改變貨幣寬鬆的方向，而是要幫助改善債券市場的運作，使當前的貨幣寬鬆政策更具可持續性—這一說法與黑田東彥會後的言論一致。

會議摘要指出，委員們認為，債券市場作用出現惡化，如果持續下去，將破壞日本央行寬鬆政策的積極效果。

會中強調，日本央行必須擴大控制債券殖利率曲線區間，以應對市場作用回落，但即便如此，日本強有力的貨幣寬鬆政策仍延續，這一事實沒有改變。

一位董事會成員還排除了審查日本央行 2% 價格目標的必要性，這是會議前強烈猜測的主題。

根據會議摘要，會中認為，現在維持寬鬆政策是合適的，但在某個時候，日本央行必須對貨幣政策進行審查，以衡量當前措施的利弊。此外，調整日本央行通膨目標是不恰當的，因為這將淡化政策目標，使其貨幣政策效果不足。

會議摘要發布後，日元兌美元匯率下跌 0.6%，因為其內容強化了央行相對溫和的看法。 截至午餐時間，日元兌美元匯率從總結前的 133.50，來到 134.30 兌 1 美元。

野村經濟學家、前日本央行董事會成員 Takahide Kiuchi 在會議摘要發布後表示，市場將對意外情況保持高度警惕，就像當日銀宣布引入負利率時一樣，讓市場懷疑了一段時間。