iPhone供應擔憂 蘋果創2021年6月以來收盤新低

由於中國新冠確診激增，供應鏈中斷的風險正急遽增加，蘋果 (AAPL-US) 週二 (27 日) 下跌 1.4% 至每股 130.03 美元，跌至 2021 年 6 月以來收盤新低，成為道瓊表現最差成分股。

蘋果與 iPhone 14 Pro 手機相關的生產和供應問題，導致華爾街分析師紛紛下調蘋果本季銷售和獲利預測，蘋果近期淪為「空軍」狙擊的目標。

由於中國新冠確診激增，供應鏈中斷的風險正急遽增加，蘋果連續第三個交易日收黑 (圖片：AFP)

蘋果週二下跌 1.4% 至每股 130.03 美元，連續第三個交易日走低，跌至 2021 年 6 月以來收盤新低，今年迄今跌幅高達 28.56%，遠遜於大盤表現，標普指數迄今跌幅為 28.15%，道瓊指數則為 9.14%。

加州研究集團 Resilinc 執行長 Bindya Vakil 警告，中國各地零件廠或組裝廠都可能面臨缺工問題，接下來預期中國員工將常因疫情相關問題缺席或曠職，許多部門的營運都會受影響。

Asymco 獨立分析師 Horace Dediu 預期，蘋果未來幾個月將面臨生產和營運問題，並可能遭遇需求危機，因為中國民眾可能因為疫情改變消費習慣。

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 週二發布報告指出，iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 系列供應正在改善並緩慢地與需求持平，但仍預計蘋果會計年度第一季 (10～12 月) 表現將低於市場預期。

FactSet 數據顯示，分析師預計，蘋果第一財季銷售額為 1235 億美元，每股純益為 1.98 美元，預期營收年降 6%。