中國12月批准多款國產與海外遊戲 騰訊、網易在列

中國國家新聞出版署周三（28 日）公布 12 月國產網路遊戲審批和進口網路遊戲審批資訊，其中核發 84 個中國國產遊戲版號，海外遊戲版號則有 45 個，進一步解除困擾該產業 18 個月之久的嚴格限制。值得注意的是，騰訊、網易也在獲發遊戲版號的公司名單內。

根據中國國家新聞出版署公布名單，獲批的海外遊戲中，有 5 款將由騰訊控股發行，如任天堂的《寶可夢大集結》（Pokémon Unite）、銳玩遊戲（Riot Games）的《特戰英豪》（Valorant ）等。

有分析認為，整體來看，不僅騰訊打破「一年一版號」魔咒，多款平台遊戲獲發版號也將顯著提振產業信心，意味著當局審批可能逐步放寬，替遊戲產業在明年的發展鋪平道路。

騰訊創辦人馬化騰日前曾表示，公司必須適應北京政府的嚴格授權制度，從長遠來看，中國當局批准的新遊戲數量仍有限。

路透援引知情人士消息報導，騰訊透過多家子公司，在 12 月共獲得 6 張遊戲版號。該公司在上個月才獲得一年半以來首個商業遊戲版號，這在當是被視為中國遊戲產業政策正常化的一個重要訊號。

除騰訊和網易外，字節跳動、XD 公司（XD Inc）(2400-HK)、創夢天地（iDreamSky）(1119-HK) 在 12 月也獲發遊戲版號。不過今年核發的遊戲版號數量比前幾年有所減少，中國去年批准 76 款海外遊戲、2017 年則批准 456 款遊戲。

騰訊 (0700-HK) 周三港股上漲 1.87%，每股收 326.20 港元；網易 (9999-HK) 港股上漲 1.15%，每股收 114.6 港元，而網易 (NTES-US) 美國 ADR 盤前上漲 0.9%，每股暫報 73.80 美元。