鉅亨美股雷達： 特斯拉跌出標普市值前十大排行榜 派樂騰股價跌逾8%

美股重要看點：

美股聖誕行情落空，科技股更是承壓。投資人持續評估 Fed 政策動向。美國 10 年期公債殖利率來到 3.828%。美股期貨週三 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 0.26%，標普 500 期貨漲 0.20%，那斯達克 100 期貨漲 0.13%。

投資人普遍預期經濟衰退、持續通膨相關的潛在壓力，可能對聯準會 (Fed) 在 2023 年的政策，特別是利率政策產生影響。

今年在聯準會 (Fed) 接連升息下，敲響經濟衰退警聲，股市暴跌，財經專家認為，人們謹慎因應充滿不確定的 2023 年，避免在 2023 年購買五樣產品，包括 SPAC (特殊目的收購公司) 股票、迷因股、加密貨幣、Meta Quest 耳機和特斯拉汽車。

在聯準會量化寬鬆背景的股市中，一些人購買迷因股是行之有效的，但專家呼籲，投資人現在應該遠離迷因股，因為在聯準會升息和熊市的背景中，企業基本面重新獲得投資人關注，研判購買迷因股好日子已經結束。

另外，專注於二手車市場的電動汽車研究和分析公司 Recurrent Auto 的氣候科學家兼通信和研究經理 Liz Najman 表示，對特斯拉與其信徒們來說，2023 年似乎將是改變的一年。

儘管人們可能認為，美國正處於衰退或可能在 2023 年進入衰退，但高盛卻認為，美國更有可能達成「軟著陸」，而非經濟衰退。

另一方面，高盛分析師 David Mericle 和 Alec Phillips 在周二 (27 日) 的報告中稱，美國經濟增速將在一段時間內低於潛力，但足以逐漸重新平衡勞動力市場的供需，並抑制薪資和通膨壓力。

相較於業內普遍認為，2023 年美國經濟衰退的機率約為 65%，高盛分析師估計，2023 年經濟衰退的可能性為 35%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 11 月未決房屋銷售年率 (%)，前值 - 37

美國 11 月未決房屋銷售月率 (%)，預估 - 1，前值 - 4.6

重要個股動態：

這家電動車巨擘的股價周二下跌 11.4% 至每股 109.10 美元，是 4 月以來最重跌幅，並以連七天下跌寫下 2018 年 9 月以來最長連跌紀錄。該股累計本月下跌 40%，本季下跌 58%，今年來下跌 69%。

歷經今年大跌後，特斯拉市值到周二收盤已縮水至約莫 3450 億美元，從上周五的全美市值第 10 大掉到第 14 大，被 P&G(PG-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、摩根大通 (JPM-US)、輝達 (NVDA-US) 等企業超車，這與 2022 年風光加入標普，甚至一度高居市值第五大的景況完全不同。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

由於中國新冠確診激增，供應鏈中斷的風險正急遽增加，蘋果 (AAPL-US) 週二 (27 日) 下跌 1.4% 至每股 130.03 美元，跌至 2021 年 6 月以來收盤新低，成為道瓊表現最差成分股。

蘋果與 iPhone 14 Pro 手機相關的生產和供應問題，導致華爾街分析師紛紛下調蘋果本季銷售和獲利預測，蘋果近期淪為「空軍」狙擊的目標。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國健身器材公司派樂騰 (PTON-US) 日前宣布，將開始販售原廠認證整新機，期望以平價吸引更多消費者買單，並提升付費會員人數。然而，投資人似乎對此無感，該公司股價 27 日大跌超過 8%。

派樂騰在一份聲明中說：「我們很高興以這些新的價格，提供翻新 Peloton Bike，為更多會員帶來引人入勝的派樂騰體驗。」