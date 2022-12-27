分析師：經歷了今年崩跌後 明年科技股有望上漲20%

Wedbush 分析師 Dan Ives 在報告中表示，今年科技股暴跌後，有望在 2023 年大幅反彈約 20%，因為企業將努力維持獲利能力，同時美聯準會 (Fed) 將結束今年以來的升息行動。

Ives 表示：「在這場大屠殺中，我們看到了增長機會，因為我們相信儘管總經和 Fed 政策前景不明，科技股到 2023 年將比目前的水準上漲約 20%，其中大型科技公司、軟體和半導體公司將會領漲。」

今年迄今，那斯達克 100 指數和那斯達克綜合指數皆下跌超過 30%，這些指數包含科技巨頭 Meta(META-US) 和微軟 (MSFT-US) 等科技股。與此同時，標準普爾 500 指數的資訊科技板塊下跌近 29%，成為該指數中表現第三差的板塊。

Ives 指出，對於像我們這樣看多科技股的人來說，過去的一年是一場恐怖的演出，科技股面臨巨大壓力，許多個股從高點大幅下挫。

例如，Meta 今年預估將下跌 65%，亞馬遜 (AMZN-US) 的股價已近乎腰斬，至略低於每股 85 美元，而谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 已下跌近 40%。

但是，Ives 預計，2023 年處於有利地位的企業將走上一條「起伏不定但正向」的道路，對長期投資人來說將會是一個很好的買入機會。

近期 Meta、微軟、亞馬遜和 Alphabet 等正努力通過削減成本和限制支出來維持利潤率，以抵禦市場普遍預期即將到來的衰退。在削減成本行動中，最顯著的就是近期以來多家科技公司實行的裁員潮。