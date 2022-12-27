IBM今年成績傲視科技股同儕 全年實現獲利

IBM (IBM-US) 並不經常被認為是熱門公司。但在投資人放棄所有主要科技股的今年，這家藍色巨人卻實現了獲利。

納斯達克綜合指數迎來 2008 年以來最糟的一年。高油價、飆升的通貨膨脹率和 Fed 穩步升息打擊了成長型股票，並青睞更成熟、波動性更小、被認為更能抵抗衰退的股票。

隨著經濟重新開放和消費者擁抱舊愛，在疫情時期蓬勃發展的科技公司遭受的損失最大。

在市值超過 500 億美元的美國科技股中，IBM 是僅有的兩家在 2022 年實現正回報的公司之一。截至周五 (24 日) 收盤，該股全年上漲 6%。另一個贏家是 VMware (VMW-US)，上漲 5%，因為它在 5 月同意被博通 (Broadcom)(AVGO-US) 以 610 億美元收購。

即使 Meta (META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 遭受重創，但投資人轉向 111 年歷史的 IBM，押注其穩定的收益，以及埃克森美孚 (XOM-US) 等能源股、默克 (MRK-US) 等醫療保健公司以及諾斯羅普格魯曼公司 (NOC-US) 和洛克希德馬丁 (LMT-US) 等工業公司。

Bernstein Research 分析師在 20 日給客戶的報告中寫道，IBM「交易價格遠高於其歷史區間」。該公司對該股給予持有評級。

沒有人會把 IBM 誤認為是成長型股票。擴張一直保持個位數，去年該公司將其託管基礎設施服務業務 Kyndryl 分拆為一個獨立的公開交易實體。這將總員工數減少約 90000 人。

但 IBM 在最近一季產生了 7.52 億美元的自由現金流，比去年同期增加 25%，並支付了 15 億美元的股利。第 3 季獲利和營收均高於預期，同時調升全年財測。