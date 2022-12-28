盤中速報 - 信昌電(6173)急拉2.35%報34.45元，成交179張

信昌電(6173-TW)近5分K漲速2.35%，28日12:49報34.45元，成交179張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

信昌電(6173-TW)近5日股價上漲1.77%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.93%。櫃買指數上漲1.4%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+47 張
  • 外資買賣超：+36 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+11 張
  • 融資增減：-12 張
  • 融券增減：-6 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.83%

$12,983

原投組報酬率

+22.49%

$12,249

投組標的成分

  • 40%

    台耀

    4746

  • 20%

    安勤

    3479

  • 20%

    中化生

    1762

  • 10%

    致振

    3466

  • 10%

    貝萊德世界黃金基金 D2 美元

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞