盤中速報 - 信昌電(6173)急拉2.35%報34.45元，成交179張

信昌電(6173-TW)近5分K漲速2.35%，28日12:49報34.45元，成交179張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
信昌電(6173-TW)近5日股價上漲1.77%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.93%。櫃買指數上漲1.4%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+47 張
- 外資買賣超：+36 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
- 融資增減：-12 張
- 融券增減：-6 張
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