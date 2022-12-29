盤中速報 - 雅茗-KY(2726)急拉2.35%報24.25元，成交64張

雅茗-KY(2726-TW)近5分K漲速2.35%，29日09:00報24.25元，成交64張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雅茗-KY(2726-TW)近5日股價下跌0.21%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲2.33%。櫃買指數下跌0.76%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9 張
  • 外資買賣超：+9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+118 張
  • 融券增減：+7 張

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