盤中速報 - 雅茗-KY(2726)急拉2.35%報24.25元，成交64張

雅茗-KY(2726-TW)近5分K漲速2.35%，29日09:00報24.25元，成交64張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雅茗-KY(2726-TW)近5日股價下跌0.21%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲2.33%。櫃買指數下跌0.76%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9 張
- 外資買賣超：+9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+118 張
- 融券增減：+7 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+39.16%
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原投組報酬率
+29.62%
$12,962
投組標的成分
40%
2211
20%
2748
20%
2753
10%
6643
10%