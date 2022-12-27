知名投資人：2023年美國通膨率可能升至10%以上

近期公布的美國通膨數據顯現通膨已經有所降溫，不少專家認為通膨已經觸頂。不過，知名投資人及經濟學家 Peter Schiff 認為，通膨將在 2023 年進一步上升，可能突破 10%。

Schiff 指出，明年美國的通膨率將進一步上升，並超過 10%，而美聯準會 (Fed) 的升息將會情況更糟糕。通膨率距離 Fed 目標的 2% 仍然遙遠，也許會在超過 10% 之前先跌至 7% 以下，但他認為美國通膨將會在 2023 年底之前突破 2022 年以來的高點。

Fed 在過去一年中已經升息了 17 碼以控制通貨膨脹，但 Schiff 認為，Fed 最終可能會使情況變得更糟。「利率上升實際上導致了消費者價格上升。利率上升的情況下，企業借貸成本也隨之上升，可能將不得不提高售價來彌補。」Schiff 說道。

不過，Schiff 也強調，如果利率足夠高，那麼通膨就會下降，通膨與升息之間的關係並非是線性的，利率必須上升到超出通膨率的一個舒適水準。「我們需要人們停止消費並開始儲蓄，如果利率保持在通膨率以下，沒有人會愚蠢到去進行儲蓄。人們會在拿到錢後立即花錢。」

貝萊德 (BlackRock) 首席固定收益策略師 Scott Thiel 也曾表示，已經開始在押注通膨將大幅放緩的投資人，可能會感到失望，因為 Fed 恐怕難以在明年實現 2% 的通膨目標。

Thiel 認為，由於勞動力持續短缺、薪資上漲和庫存下降，到 2023 年底美國通膨率將放緩至 3.50%。Fed 預計將在 2023 年上半年將利率上調至 5%，通膨率將長期穩定在 3% 左右。