中國宣布有序恢復民眾出國旅遊 國際機票搜索量激增850%

中國政府宣布有序恢復民眾出國旅遊後，國際機票搜索量激增 8.5 倍，但在中國取消入境人員集中隔離之際，部分國家開始增加中國旅客的核酸檢測要求。

國家衛健委周一（26 日）晚間宣布，明年 1 月 8 日起，實施新型冠狀病毒感染「乙類乙管」政策，取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，並有序恢復民眾出境旅遊。

目前，中國政府對入境人員實行「5+3」隔離措施，即五天集中隔離與三天居家隔離。衛健委的最新方案意味著，下月 8 日起入境人員不再需要集中隔離。

同程旅行平台的數據顯示，中國政府發布消息後，全平台國際機票瞬時搜索量激增 850%，簽證搜索量瞬時暴增 10 倍。前三大熱門海外目的地是日本、南韓、泰國，而出境遊主要搜索用戶來自北京、上海、廣州。

攜程的數據顯示，中國政府發布消息半小時內，熱門海外目的地搜索量較去年同期躍增 10 倍，海外酒店搜索衝上三年來高峰。

去哪兒平台的數據也顯示，官方公布消息後，15 分鐘內國際機票瞬時搜索量增長 7 倍，高人氣目的地為泰國、日本及南韓。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔表示，相較於疫情前平均價格，目前國際機票價格依然處於高點，整體國際航班仍需一定時間，才能恢復至正常水準。隨著政府落實政策和航空業者恢復營運能力，明年暑期可能迎來出入境高峰。

不過，在中國取消入境人員管控措施之際，部分國家開始增加對中國旅客的核酸檢測要求。印度衛生和家庭福利部宣布，中國、香港、日本、泰國及南韓旅客必須攜帶 RT-PCR 檢測報告，在抵達時被發現有症狀或檢測呈陽性者，會被隔離。

《韓聯社》也報導，南韓疾病管理廳已於 12 月 16 日將中國列入「檢疫查驗的重點國家」名單。若重點國家入境人員的體溫超過攝氏 37.3 度，本人及同行人員需要一同接受核酸檢測。