中國1/8起取消入境人員集中隔離 一次掌握三大關鍵問答

中國國家衛健委周一（26 日）發布公告，將於明年 1 月 8 日把新型冠狀病毒感染調整為「乙類乙管」，這是自 2020 年 1 月 20 日中國開始實施嚴格傳染病甲類防控措施以來，又一次防控政策重大調整。

中國政府執行「乙類甲管」的時間接近三年，此次為何調整為「乙類乙管」？政策調整的主要依據是什麼？調整是否意味著防控力度降低？調整後會帶來哪些改變？以下是國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年的的關鍵問答。

問：新冠病毒感染從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」的主要依據是什麼？

答：目前，中國法定傳染病共有 40 種，其中甲類 2 種，乙類 27 種，丙類 11 種。甲類傳染病包括鼠疫、霍亂。乙類傳染病包括新型冠狀病毒肺炎、傳染性非典型肺炎、愛滋病。其中新型冠狀病毒肺炎、傳染性非典型肺炎和炭疽中的肺炭疽，政府採取甲類傳染病預防控制措施。丙類傳染病為監測管理傳染病，包括流行性感冒等。

就法理依據而言，當一種傳染病可能對公民人體健康帶來嚴重危害時，國家可對公民和社會採取高強度干預措施。不過，當傳染病對人體健康的危害減弱時，國家就應當動態調整干預措施強度，確保傳染病防控措施因時因勢調整。

問：網民認為，這種調整意味著防控力度降低，將使疫情更快更大範圍傳播，會這樣嗎？疫情防控今後的重點是什麼？

答：中國在防控措施調整初期，可能會出現新冠病毒感染病例增加，繼而引發藥品供應不足、民眾恐慌等現象。為此，政府將積極針對這些風險擬定因應方案。

中國的工作重心，須從防控感染轉移至醫療救治，工作目標是「保健康、防重症」，確保防控措施調整平穩有序。特別需要關注老年人、患基礎性疾病人群等重症高風險人群的疫苗接種、個人防護及感染後及時救治，最大限度減少重症和病亡。

為有效防疫風險，政府有必要採取如下措施：一是加強疫苗接種，特別是老年人、慢性病患者等人群。二是加強藥品供應保障。三是透過在線健康咨詢、合理用藥科普等，鼓勵具居家隔離條件的無症狀感染者和輕型患者，優先選擇居家隔離治療。四是完善醫療機構分級診療機制，改善醫療資源配置，加強基層診療能力，統籌新冠病毒感染者救治和日常醫療服務保障工作。五是做好風險溝通，呼籲民眾以理性和平常心面對疫情。六是關心醫務人員、維持社會經濟日常運行人員，合理安排工作。七是加強病毒變異、疾病嚴重性、醫療資源使用情況監測，避免醫療資源擠兌。

問：目前病毒變異還存在很多不確定性，政府調整政策後，是否意味著中國完全回到疫情前狀態？

答：政府把政策調整為「乙類乙管」，是基於 Omicron 變異株傳播力和致病力的特性、重症、死亡等情況，力求最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

新冠肺炎疫情仍在全球持續流行。整體而言，國內疫情處於快速上升階段，各地的人群流動性、人口密度、人群免疫水準不同，疫情流行高峰時間點也隨之不同，未來一段時間各地將陸續面臨疫情流行壓力。