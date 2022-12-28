富比士：今年全球億萬富翁財富縮水近2兆美元 馬斯克最慘

根據富比士 (Forbes) 報導，受科技股暴跌拖累，今年全球億萬富翁共損失近 2 兆美元，其中有約三分之一由美國富豪承受，特斯拉 (Tesla) 執行長馬斯克慘淪最大輸家。

根據富比士統計，今年美國億萬富翁財富損失 6600 億美元，是所有國家當中最多，主要是由利率上升、通膨飆漲和經濟惡化帶動科技股暴跌所導致，其中，馬斯克今年財富蒸發 1150 億美元，超越貝佐斯、祖克柏等富豪，成為全美最大苦主。

今年截至 12 月 27 日，特斯拉股價已下跌近 70%。即使失去全球首富寶座，馬斯克依然是美國最富有的人，目前淨資產接近 1390 億美元。

富比士指出，馬斯克並不是今年唯一一個受到打擊的億萬富翁，亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 也損失慘重，其今年財富縮水 800 億美元，Meta 共同創辦人祖克柏 (Mark Zuckerberg) 也損失 780 億美元。

至於其他富豪，Google 共同創辦人佩吉 (Larry Page) 身家蒸發 400 億美元，Nike 創辦人奈特 (Phil Knight) 和雅詩蘭黛集團名譽主席蘭黛 (Leonard Lauder) 分別損失 183 億和 98 億美元。

一些焦點人物也在今年跌出富比士億萬富翁榜單，美國饒舌歌手威斯特 (Kanye West) 就是其中一例，他在 10 月時發表反猶太言論後，被合作超過 10 年的愛迪達 (adidas) 切割。加密貨幣交易所 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 破產後也掉出榜單。