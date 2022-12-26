歐洲電價飆升 開特斯拉的成本可能與本田Civic的油價相當

由於俄烏戰爭爆發，歐洲面臨能源短缺問題，電價在今年持續飆升，導致部分電動車成本已經與燃油車相當。經濟學家認為，電價上漲的情況恐怕將持續數年，電動車對消費者的吸引力恐因此弱化，並衝擊歐洲的電動化轉型。

電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 今年以來已經多次上調超級充電站的價格，最近一次是在 9 月份，價格上調至每千瓦時 0.71 歐元。若以此價格計算，特斯拉 Model 3 車主將需要支付 18.46 歐元，才能充電得到足以行駛 100 英里的電量。

相比之下，若是本田 Civic 燃油車的車主，同樣行駛 100 英里的距離，僅需要花費 18.31 歐元的加油費。

目前還沒有跡象顯示出電動車的充電成本上漲，已對電動車銷售造成衝擊。據歐洲汽車製造商協會數據，歐洲電動車第三季的銷量為 25.9 萬輛，季增 11%，並年增 22%。

不過，仍有部分經濟學家表示，歐洲電價上升，同時落在歐洲部分國家政府取消電動車購買補貼之際，相關因素影響下，可能使促電動車銷售放緩，衝擊到歐洲達成零碳排放目標，同時歐洲汽車製造商恐怕也將難以回收電動化轉型的高昂成本。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 股票策略主管 Peter Garnry 也曾表示，在歐洲，電動車相對於燃油車的成本優勢正在迅速減弱，將抑制消費者對電動車的偏好，可能將會開始影響電動車的銷售。