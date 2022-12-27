美股盤前：美國購物季零售報告出爐、餐飲業回暖!超微、輝達顯卡銷售回升!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 25 分)：

道瓊指數：上漲 201 點，漲幅 0.60% 至 33576。

那斯達克 100 指數：上漲 98.25，漲幅 0.89% 至 11173.5.00。

標普 500 指數：上漲 30.00，漲幅 0.78% 至 3899.75。

【今日總經】美國零售庫存 (不含汽車)、躉售存貨、商品貿易收支、房價指數、達拉斯聯準會製造業指數。

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二、美股盤前重點

1. 中國 1/8 起取消入境隔離與逐步開放出國旅遊：經國務院批准，自 2023 年 1 月 8 日起，解除對新型冠狀病毒感染採取的《中華人民共和國傳染病防治法》規定的假蕾傳染預防、控制措施；新型冠狀病毒感染不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的簡易傳染病管理。也就是說自 1 月 8 日起取消入境隔離，凡是 48 小時內 PCR 為陰性這皆可去中國；另外還公告取消客運航班數量管制，將分階段增加航班數量，恢復中國公民出境旅遊。。

2. 美國耶誕假期零售數據公布：週一萬事達卡 (MA.US) 公布今年美國假日季的消費報告，報告顯示，自今年 11 月 1 日至 12 月 24 為止，去除汽車業零售銷售數據，同比增長 7.6%，略高於萬事達卡再 9 月預估的 7.1%；電子商務一樣是主要的驅動力，與去年同期相比增長 10.6%，佔假日零售額的 21.6%，高於去年的 20.9% 和前年的 20.6%。產業方面，電子產品和珠寶同比下滑近 5%。餐飲增幅最為亮眼，增長 15.1%，另外在服飾方面也上漲 4.4%。

3. 輝達、超微顯卡銷售回升：具外媒統計，輝達 (NVDA.US) RTX30 高階產品已無庫存，中低階產品則平均有 3% 漲幅；超為(AMD.US) 的 RX6000 系列顯卡價格平均也有 5% 的回升，再加上輝達 RTX40 和超微 RX7000 系列新品陸續推出，主板廠有望逐步擺脫營運谷底。(完整美股訊息，前往延伸閱讀－美股盤前熱話)

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