美銀：客戶投入ETF資金創5年新高 科技股遭拋售

以 Jill Carey Hall 為首的美國銀行策略師週二 (20 日) 在一份報告中指出，該行客戶上週購買入 28 億美元美股，已經連續第 6 週買入，其中客戶大量買入 ETF，並拋售科技股。

該報告指出，在連續第 6 週買入後，投資人向 ETF 投入的資金達到 2017 年以來新高。策略師指出，儘管投資人對小型股的興趣增加，但資金流動還沒有出現。

截至 12 月 16 日當週，資金流出最多的是科技股，美銀客戶 6 週以來首次拋售科技股，其次是醫療保健股。資金流入最多的則是必需消費必需品和非必需消費品類股。總計美銀的客戶在 11 個類股中賣出 7 個族群的股票。

策略師指出，散戶通常在 12 月是大賣家，隨後在 1 月成為大買家，而機構客戶往往會在 10 月之後賣股。

策略師稱，除了小型股之外，上述 3 類客戶在上週都買入了不同類型和規模的 ETF，以工業板塊和房地產板塊為主。

今年以來，能源 ETF 的資金流入最大，除醫療保健和工業板塊外，所有產業的 ETF 均出現淨買入。

T.Rowe Price 投資組合經理人 David Eiswert 曾表示，儘管股票估值已經下降，但許多科技股不一定便宜。那斯達克 100 指數的企業價值 / 銷售額比雖然降至 3.71，低於年初的 5.40，但是仍高於過去 10 年平均值的約 3.35。