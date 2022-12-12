策略師：明年美科技股有望上漲15% 但難重返去年高點

今年以來，在聯準會 (Fed) 激進升息下，科技股遭到拋售，Ned Davis Research 首席投資策略師 Tim Hayes 認為，那斯達克指數將在今年大跌 27%，隨後在明年復甦，但恐難重返去年創下的歷史高點。

Hayes 預估，那斯達克指數在今年暴跌 27% 後將出現軟復甦，在明年上漲 10% 至 15%，使該指數達到約 12,000 點，但仍將遠低於一年前創下的歷史高點 16,000 點。

Hayes 說道，部分投資人認為科技股將持續飆升至歷史新高的假設是錯誤的，過去幾年科技股狂飆造就出投資者自滿的情緒，如今應該更加謹慎。

美國銀行 (Bank of America) 先前發布的報告顯示，最近的金流趨勢表明，投資人可能認為市場已經觸底，但該行認為，在 2023 年上半年觸底之前，仍存在進一步下行風險。

針對板塊來看，美銀的客戶在 11 個板塊中買入了其中的 8 個板塊，其中又以科技股和工業股為主。同時，客戶在一個月內首度拋售醫療保健類股，並開始拋售通訊服務類股。

另一項針對歐洲、亞洲和美國 2,000 多名散戶的調查顯示，有超過 80% 的散戶認為股市暴跌最糟糕的時期將在 6 個月內結束。與此同時，72% 的散戶計劃明年買入個股，其中 64% 青睞蘋果 (AAPL-US) 等科技巨頭。