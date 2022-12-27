地緣政治不確定性、全球經濟放緩 提升明年黃金避險需求

印度券商 IIFL Securities 商品與貨幣研究副總 Anuj Gupta 在一份報告中表示，隨著全球經濟放緩，高通膨和地緣政治危機持續下，黃金作為避險資產的吸引力顯著增加。

不少經濟學家認為，至 2023 年初，部分已開發經濟體可能會出現輕微衰退，避險情緒將因此升溫，增加黃金在投資組合中的重要性。

該報告指出，實際上，在地緣政治不確定性高漲之際，不少新興國家央行選擇買入黃金，在今年第三季，全球央行對黃金的購買量達到近 400 噸，創下新高。

此外，儘管美聯準會 (Fed) 表示將持續升息以對抗通膨，但升息幅度預期將較今年有所放緩，金價所遭遇的美元強勢壓力有望出現緩解。

德國商業銀行 (Commerzbank) 商品分析師也預期，Fed 將在明年底前降息。然而，由於短期利率可能將持續上調至約 5%，金價短期內的表現將遭受壓制。

澳盛銀行 (ANZ) 資深商品策略師 Daniel Hynes 指出，隨著各國持續升息，明年經濟衰退風險上升。從歷史數據來看，金價往往在經濟衰退前承受壓力，但在經濟衰退期間表現優於包含股市等其他市場。

美國銀行大宗商品策略師 Michael Widmer 則表示，Fed 的升息週期預估將在明年 3 月結束，並有望在年底迎來首度降息。金價在明年上半年可能仍面臨挑戰，但金價有望在明年底達到每盎司 2,000 美元。