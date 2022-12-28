〈貴金屬盤後〉中國大解封激勵金價收高 盤中觸及六個月高點

中國宣布明年 1 月 8 日放寬邊境管制，使美元承受壓力，加上中國本身也是黃金最大消費國，黃金、白銀期貨周二 (27 日) 在樂觀情緒中收高，工業金屬銅的價格也上漲。

2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 18.90 美元或 1.1%，收在 1823.10 美元。盤中最高漲至 1841.90 美元，是 6 月 27 日以來最高。

金價周二盤中漲至六個月高點，美元疲軟是主因，儘管漲勢因美債殖利率而受到抑制。ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.2% 至 104.09，第 4 季迄今共下跌 7%。10 年期美債殖利率收在一個多月以來的高點。

Sevens Report 分析師說，黃金仍保持在略低於數月高點的水準，如果美元 2023 年走弱的非主流預測成真，黃金將在新的一年將有正面的催化劑助攻。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 表示，黃金多頭掌握短期技術優勢，從日線圖來看，金價正處在已延續七周的上升趨勢線，下個目標將是 2 月期貨收盤價挑戰每盎司 1900 美元。在此過程中，第一個阻力將是 1825 美元，接個是上周的高點 1833.80 美元。

中國大解封也帶動銅價上漲，投資人期待中國房市將在解封之後復甦。此外，中國人民銀行的顧問上周六呼籲推動強化房市的政策，以幫助在清零政策下低迷了三年的國內經濟。

鈀金也受到中國解封消息的激勵。High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說，和白金相比，鈀金有供給限制的因素支撐，仍是行情較強的那一個。

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