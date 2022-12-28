〈貴金屬盤後〉中國大解封激勵金價收高 盤中觸及六個月高點

〈貴金屬盤後〉中國大解封激勵金價收高 盤中觸及六個月高點 (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉中國大解封激勵金價收高 盤中觸及六個月高點 (圖:AFP)

中國宣布明年 1 月 8 日放寬邊境管制，使美元承受壓力，加上中國本身也是黃金最大消費國，黃金白銀期貨周二 (27 日) 在樂觀情緒中收高，工業金屬銅的價格也上漲。

  • 2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 18.90 美元或 1.1%，收在 1823.10 美元。盤中最高漲至 1841.90 美元，是 6 月 27 日以來最高。

金價周二盤中漲至六個月高點，美元疲軟是主因，儘管漲勢因美債殖利率而受到抑制。ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.2% 至 104.09，第 4 季迄今共下跌 7%。10 年期美債殖利率收在一個多月以來的高點。

Sevens Report 分析師說，黃金仍保持在略低於數月高點的水準，如果美元 2023 年走弱的非主流預測成真，黃金將在新的一年將有正面的催化劑助攻。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 表示，黃金多頭掌握短期技術優勢，從日線圖來看，金價正處在已延續七周的上升趨勢線，下個目標將是 2 月期貨收盤價挑戰每盎司 1900 美元。在此過程中，第一個阻力將是 1825 美元，接個是上周的高點 1833.80 美元。

中國大解封也帶動銅價上漲，投資人期待中國房市將在解封之後復甦。此外，中國人民銀行的顧問上周六呼籲推動強化房市的政策，以幫助在清零政策下低迷了三年的國內經濟。

鈀金也受到中國解封消息的激勵。High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說，和白金相比，鈀金有供給限制的因素支撐，仍是行情較強的那一個。

Comex 金屬商品交易 
  • 3 月交割的白銀期貨上漲 30 美分或 1.2%，報每盎司 24.22 美元，上周收高 2.5%。
  • 3 月交割的銅期貨上漲 3 美分或 0.8%，報每磅 3.84 美元，上周共下跌 1.3%。
  • 4 月交割的白金期貨下跌 10 美分或不到 0.1%，報每盎司 1029.70 美元。交易最活絡期貨上周共漲近 3%。
  • 3 月交割的鈀金期貨上漲 94.30 美元或 5.4%，收每盎司 1826.30 美元，上周共漲 1.5%。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+25.12%

$12,512

原投組報酬率

+17.88%

$11,788

投組標的成分

  • 40%

    台耀

    4746

  • 20%

    安勤

    3479

  • 20%

    中化生

    1762

  • 10%

    致振

    3466

  • 10%

    貝萊德世界黃金基金 D2 美元

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞