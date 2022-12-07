策略師：Fed有望明年下半年開始降息 金價上看1850美元

策略師：Fed有望明年下半年開始降息 金價上看1850美元(圖片：AFP)
策略師：Fed有望明年下半年開始降息 金價上看1850美元(圖片：AFP)

荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略師 Ewa Manthey 表示，金價仍有下跌並抹去近期漲幅的可能性，但是，隨著明年美聯準會 (Fed) 的緊縮政策有望轉向寬鬆，金價長期前景看好。

Manthey 指出，金價在 11 月和 12 月初持續反彈，但是，由於 Fed 仍持續升息，金價漲勢很可能將會消退。「我們預計，在 Fed 持續的緊縮週期中，金價將保持下行趨勢。」Manthey 說道。

不過，Manthey 說道，展望明年，Fed 任何政策轉向的跡象都將為金價帶來支撐。為此，需要看見通貨膨脹率明顯下降。

「只有當通膨開始明顯降溫時，Fed 才會準備改變策略，而這很可能在明年發生。根據經濟學家的說法，Fed 可能將在 2023 年下半年開始降息。」Manthey 說道。

若是 Fed 在 2023 年下半年開始放寬政策，金價預期將上漲並保持穩健的漲幅。 ING 預估，明年第四季金價將升至每盎司 1,850 美元。

美國銀行 (Bank of America) 大宗商品策略師 Michael Widmer 也曾表示，金價在明年上半年仍將遭遇挑戰，預計至少要到明年第二季，金價才有望重新上漲。不過，明年底 Fed 的鷹派態度軟化之後，將吸引投資人重新買入黃金

該行預計，當 Fed 停止升息時，情況將發生戲劇性的逆轉，金價將再度上升，有望在明年下半年達到平均約每盎司 2,000 美元的價位。到了 2024 年，金價有望進一步上漲至每盎司 2,086 美元。

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