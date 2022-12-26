英國CEBR：明年全球經濟衰退 中國最快要到2036年才可能追上美國

英國經濟與商業研究中心 (CEBR) 表示，2023 年全球經濟將面臨衰退，全球央行為應對通膨採取的升息措施，將導致許多經濟體萎縮。

CEBR 在年度世界經濟排行榜報告中表示，2022 年全球經濟體量首次超過 100 兆美元，但由於央行將繼續努力應對物價飛漲，2023 年恐將停滯。

CEBR 的主管兼預測負責人 Kay Daniel Neufeld 說：「由於利率升高以應對更高的通膨，世界經濟明年可能會面臨衰退。」

報告認為，當前與通膨的對抗仍未取得勝利，預計各國央行明年仍將堅持對抗通膨，即使這會付出經濟成本，如果要讓通膨率降到更能接受的水準，那麼未來幾年的成長前景都會變差。

這一調查報告，其看法比國際貨幣基金 (IMF) 的最新預測更為悲觀。IMF 在 10 月份時警告，明年三分之一的全球經濟將會萎縮，全球 GDP 增速低於 2% 的機率為 25%。

即使成長變慢，CEBR 估計，到 2037 年，隨著發展中經濟體趕上已開發經濟體，全球 GDP 將成長一倍。

屆時經濟格局的轉變，將讓 2037 年東亞和太平洋地區占全球產出的比例，增加到超過三分之一，而歐洲比重將降至不到五分之一。

CEBR 從 IMF 的《世界經濟展望》中獲取基礎數據，並使用內部模型來預測增長、通貨膨脹和匯率。

根據其最新預測，中國最早要到 2036 年才能超過美國成為世界最大經濟體—比先前預期晚了 6 年。主要是因為中國動態清零政策、以及與西方的貿易緊張局勢升溫的影響。

CEBR 最初預計會在 2028 年出現改變，但在去年將其推遲到 2030 年，現在認為交叉點要到 2036 年才會出現。此外，如果北京試圖控制台灣並面臨報復性貿易制裁，交叉點可能會更晚出現。

CEBR 指出，中國和西方經濟戰的後果將比俄烏戰爭嚴重幾倍，幾乎可以肯定的是，世界將出現嚴重的衰退和通貨膨脹的捲土重來。