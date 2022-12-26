〈台股盤後〉觀望氣氛濃厚 大盤量縮以14285點作收站上5日線

台股今 (26) 日在市場觀望氣氛濃厚之下，指數全場狹幅震盪，終場指數以 14285.13 點作收，站上 5 日線，較前一交易日上漲 13.5 點或 0.09%，全場成交值萎縮爲 1121.15 億元，市場專家指出，台股技術指標呈現弱勢且市場動能不足之下，台股恐陷入弱勢整理，明顯對多方極為不利。

台北股市 26 日集中市場加權股價指數早盤開在 14271.2 點，最低 14253.2 點，最高爲 14301.11 點，終場指數以 14285.13 點作收，站上 5 日線，較前一交易日上漲 13.5 點或 0.09%，全場成交值萎縮爲 1121.15 億元。

台股受牽動的因素包括中國對防疫的解封、美國半導體產業的走弱，及電子產品包括手機、NB 及消費性電子產品庫存去化問題待解，同時，在電子股上檔賣壓沈重的壓力下，造成市場資金轉向非電族群，今天盤中以製藥業表現強。

同時，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤在半年線上下震盪，而且面臨 5 日及 10 日線蓋頭反壓之下，面對市場濃厚的觀望氣氛加上外資放假去，對多方形成重大威脅，現階段投資人仍以保守爲宜。

今天台股收盤，台積電 (2330-TW) 上漲 1.5 元，以 456.5 元作收，但聯發科 (2454-TW) 遭遇沉重賣壓下，終場下跌 9 元或 1.36%，收在 651 元。鴻海 (2317-TW) 收盤以平盤價 101 元作收。另外，大立光 (3008-TW) 下跌 20 元或 0.93%，收盤報 2120 元，成交量萎縮至 146 張。

ABF 載板類股收盤全數下挫，欣興 (3037-TW) 終場下跌 2 元以 123 元作收，南電 (8046-TW) 下跌 5 元，以 237 元作收，景碩 (3189-TW) 下跌 1 元以 106 元作收。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 收盤下跌 5 元，收盤價報 162.5 元，陽明 (2609-TW) 收盤下跌 2.3 元，收 65 元，萬海 (2615-TW) 收盤跌 3.8 元，收盤價報 82.4 元。

昇達科 (3491-TW) 2023 年預估在 5G 通訊及低軌衛星業務挹注成長，營收可望雙位數成長，挑戰兩成增幅，今日股價量價齊揚，收盤股價大漲 4.4%，股價收在 142.5 元，並突破平台整理區，也帶動華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW) 等相關 PCB 廠股價強勢上漲作收。