外資放假去+兩雜音干擾 台股短線拉回壓力大

台股周線連三黑，在外資啟動休假模式，美科技股財報欠佳、電子業下調資本支出兩大雜音干擾下，台股短線深陷拉回壓力。

安聯投信台股團隊表示，台股近期表現主要受到美股影響較多，其中美科技股財報表現欠佳加上之前短線漲多讓台股科技股相對承壓；另一個雜音則是電子次產業資本支出下修而加深市場對於明年第 1 季科技產業展望的擔憂。

安聯投信台股團隊表示，儘管今年資本支出有些雜音，但多數公司仍計畫未來加大相關投資力道，長線趨勢可望保護短線，相對較具支撐，台灣半導體扮演供應鏈關鍵角色，相關企業將持續受惠。

但非電部分，安聯投信台股團隊表示，隨著中國逐步解封，預期經濟及相關需求有望逐步回復，進而帶動部份原物料等需求；而部分具有高殖利率題材或是今年基期較低如金融股等是否投資機會浮現，也值得留意。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，股價通常領先基本面落底，以此推測長線投資機會或許可能落在明 (2023) 年第 1 季，相對謹慎的投資人可等待明年第 1 季再進場，至於風險偏好較高的投資人，目前就可以開始進場布局長線機會。

展望 2023 年，安聯投信台股團隊表示，明年台股有兩個投資方向值得留意，包括科技發展長線趨勢及追求永續帶動之綠能趨勢，至於題材上看好人工智慧、智慧物聯網、資料中心等長線趨勢。