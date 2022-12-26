製造業移回美國 施振榮：反全球化發展長期並不可行

宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮近日接受電視媒體專訪，針對晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 赴美投資設廠再度發表看法，他認為，台灣存在的價值是對全世界做服務，台積電海外設廠正是把台灣的國力延伸到國際上，不過把製造移回美國，是反全球化的發展，認為長期並不可行。

施振榮表示，半導體與市場結合十分密切，這次台積電赴美投資設廠，是因其重大客戶都是美商，一來考量供應鏈就近供貨給客戶、二來就是考量美國國安問題，不過回顧 70 年代，美國就開始將製造移往亞洲，推動全球化、展開專業分工，形塑從垂直整合變成垂直分工的模式。

這次美國力邀廠商將製造移回美國，施振榮認為，短期如果因美國政府的介入，也許還可以暫時維持，但補貼久了恐還是無法變成一個生態，尤其美國製造業文化問題，導致人才相對欠缺。

面對外界爭論台積電人才赴美議題，施振榮指出，台積電赴美的人才數量，從台積電來看是有限的，且主要是當種子、訓練當地人才，直言美國如果想要在晶片領域長期發展，美國製造業文化必須要改變。

施振榮也說，現在半導體製造幾乎都已自動化，用的人比以前少很多，因此不必擔心人才外流的問題，台灣只要隨著市場需求，將國力延伸到國際，為全世界服務、做出更好夠具競爭力的東西，這就是台灣的價值與貢獻。

經濟循環跟供需有關，供需又與投資及需求有關，施振榮表示，在半導體產業，廠商常在景氣好時做了過多投資，而一旦市場沒有起來，往往就會造成供過於求、導致產品降價，這次則是因為俄烏戰爭、Covid-19 等因素影響，不過仍屬正常景氣循環，一定會慢慢調整回來，所以經營半導體事業須要用長期思維思考。