〈貴金屬盤後〉美PCE通膨有降溫跡象 金價收復1800美元本周小漲

〈貴金屬盤後〉美PCE通膨有降溫跡象 金價收復1800美元本周小漲 (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉美PCE通膨有降溫跡象 金價收復1800美元本周小漲 (圖:AFP)

黃金期貨周五 (23 日) 收復每盎司 1800 美元整數關卡，但漲幅不大，美國公布的最新通膨數據有降溫跡象，但不足以打消聯準會 (Fed) 明年繼續升息的預期。

  • 2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 8.90 美元或 0.5%，報 1804.20 美元。
  • 黃金期貨本周上漲 0.2%，扭轉上周下跌 0.6% 走勢。

美國周五公布，11 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 5.5%，從 10 月的 6.6% 放緩，但 Fed 關注的核心 PCE 物價指數上漲 4.7%，高於市場預期的 4.6%。

同日公布的 12 月密大消費者信心升至 59.7，超越市場預期，主要受益於汽油價格下跌和月初的股票反彈，儘管整體而言，消費者對經濟前景仍悲觀。

數據公布後，ICE 美元指數 (DXY) 變動不大，上漲不到 0.1% 至 104.39，美債殖利率持續上揚，對政策利率敏感的 2 年期美債殖利率從 4.263% 攀升到 4.31%。

凱投宏觀首席大宗商品經濟學家 Caroline Bain 說，黃金通常被視為規避通膨的工具，因此周五數據公布後出現的迷你反彈，令人感到意外。

她說：「我們懷疑，金價的上漲一部分反映強勁的實體需求，以及 / 或對經濟衰退將至的擔憂。我們仍認為，受到 Fed 持續升息影響，金價漲勢將消退，金價將在明年年初回落。」升息會讓黃金等不孳息資產的魅力降低。

Comex 金屬商品交易 
  • 3 月交割的白銀期貨上漲 30 美分或 1.3%，報每盎司 23.92 美元，本周收高 2.5%。
  • 3 月交割的銅期貨上漲 5 美分或 1.4%，報每磅 3.81 美元，本周仍下跌 1.3%。
  • 1 月交割的白金期貨上漲 45 美元或 4.6%，報每盎司 1029.60 美元，本周上漲近 3%。
  • 3 月交割的鈀金期貨上漲 59.60 美元或 3.6%，收每盎司 1732 美元，本周共漲 1.5%。

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