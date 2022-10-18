施振榮：台灣與矽谷是重要合作夥伴 重申全球分工重要性

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮今 (18) 日參加 Yahoo 財經全球市場高峰會，他指出，未來微處理器、電腦運算應用仍相當重要，在全球地緣政治、產業分工議題上，也點出台灣與矽谷是很重要的合作夥伴關係，並重申全球分工的重要性。

面對近年全球地緣政治情勢，施振榮表示，台灣 70 年代時從美國獲得科技技術，以台積電 (2330-TW)(TSM-US) 為例，就專注製造工藝，支持 IC 設計或系統公司，並以微處理器為基礎，讓電腦運算力發揮，造就台灣成為創新矽島，認為台灣與矽谷合作是很重要的夥伴角色。

兩岸商業往來上，施振榮說，台灣過去依靠中國人力支援，為全球需求提供服務，這種商業關係依然持續，不過，已有很多台灣公司到東南亞尋找替代方案，宏碁早期也已在東歐、拉丁美洲等地方建立製造基地，讓供應鏈多元化、滿足客戶需求。

不過美國近期則祭出對半導體新政策、推動產業落地美國，對此，施振榮分析，台灣製造業客戶涵蓋海外全球，美國是最大客戶，為滿足客戶需求，生產鏈服務貼近客戶所需，可以做到更好的服務，但美國生產半導體晶片成本高於台灣，儘管有當地政府補貼，在評估服務客戶需求與在地客戶要求下，全球分工仍然重要。

另一方面，施振榮認為，長期的人才培育將是未來的大挑戰，不只美國矽谷缺少半導體製造人才外，台灣也缺高階人才，政府或領導人須嘗試重新培養工程或科學領域學生，此外，由於台灣市場太小，對比美國、日本等，企業草創時更必須著眼全球化、國際化。

展望未來，施振榮呼籲，企業必須冒小風險，面對全球元宇宙、NFT 熱潮，他也創立双融域打造沉浸式體驗場域、力挺 NFT 生成藝術，他認為，隨著科技持續演進，元宇宙、NFT 發展方向都是對的，同時強調，微處理器電腦運算未來仍有很大需求。