〈能源盤後〉俄國威脅明年減產 油價收高 單周漲幅近三個月最大

俄羅斯威脅以減產來回應西方國家的原油制裁，引發外界對於俄油出口下滑的擔憂，原油期貨周五 (23 日) 收高，單周漲幅是近三個月以來最大。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.07 美元或 2.6%，收在每桶 79.56 美元，本周漲 6.9%。

2 月交割的布蘭特 (Brent) 原油期貨價格上漲 2.94 美元或 3.6%，收在每桶 83.92 美元，本周漲 6.2%；3 月布蘭特原油期貨上漲 2.83 美元或 3.4%，收在每桶 84.50 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.6%，收在每百萬 Btu 5.079 美元，本周跌逾 23%。

1 月交割的汽油期貨價格上漲 6%，收在每加侖 2.3836 美元，本周漲 11.8%。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.3%，收在每加侖 3.2661 美元，本周漲 4.7%。

市場推動力

SPI 資產管理董事總經理 Stephen Innes 表示，布蘭特原油和 WTI 均創下 10 月 7 日以來最大單周漲幅，這和中國政策轉向迅速，以及俄羅斯可能以減產來應對七大工業國組織 (G7) 的價格上限措施有關。

俄羅斯副總理 Alexander Novak 周五透過當地電視台表示，為了因應西方國家實施的價格上限，明年初可能減產 5% 至 7% 的原油，每日減產量可能達到 50 萬至 70 萬桶。他並表示，缺乏俄羅斯能源供應恐使全球經濟發展難以獲得保障，且歐洲可能面臨天然氣供應短缺。

俄羅斯副總理 Alexander Novak (圖：AFP)

歐盟、G7 國家和澳洲從 12 月 5 日開始實施每桶 60 美元的原油價格上限，歐盟還對俄國海運石油實施禁運令，英國、加拿大、日本和美國均給出類似承諾。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 首席新興市場經濟學家 Tatiana Orlova 指出，初步數據顯示俄國海運石油出口量在 12 月中旬出現暴跌，凸顯價格上限措施取得部份成果，但就防止俄油供應中斷來說，卻沒那麼成功。

彭博本周稍早報導，截至 12 月 16 日的一周，俄國海運石油出口總量每天減少 186 萬桶，或每周減少 54%，日產量僅剩 160 萬桶。路透周五也報導，12 月從波羅的海港口出口的俄國原油可能較上月減少 20%。

Orlova 說：「出口量暴跌似乎和海運物流有關，我們沒有看到任何證據顯示俄羅斯故意削減原油出口。」她表示，俄羅斯在評估對歐盟禁運令與價格上限的回應，但應會避免進一步傷害原油產量和出口。

因美國多地遭冬季風暴侵襲，未來幾天的原油需求和產量可能出現下滑。目前美國幾家最大煉油廠已因天氣嚴寒被迫關閉，德州和北達科他州多家煉油廠也宣布停產。

因市場預期煉油廠減產和熱燃油需求激增，美國汽油和超低硫柴油期貨周五均漲逾 5%。