〈能源盤後〉冬季風暴席捲全美 市場權衡中國放寬防疫後進展 原油收低

原油期貨價格週四 (22 日) 收低，結束連續 3 天的漲勢，係因交易者追蹤一場席捲全美的冬季大風暴，並密切關注中國放寬防疫限制後的進展。

分析師表示，股票的大幅拋售似乎也對原油造成壓力。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 80 美分或 1%，收每桶 77.49 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.22 美元或 1.5%，收每桶 80.98 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 91 美分或 1.1%，收每桶 81.67 美元，此為交易最活躍 Brent 期貨。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.2488 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 3.1314 美元。

1 月交割的天然氣價格大跌 6.3%，收每百萬 Btu 4.999 美元，為 10 月 21 日以來最低收盤價。

市場推動力

天氣預報顯示，自週四到週六，美國自平原、中西部到東海岸的大範圍將出現大雪、冰、洪水甚至龍捲風，隨後會出現一股冷空氣。今年聖誕節週末可能是美國幾十年來最冷的週末。市場認為寒流將減少年終假期的旅行。

原油期貨早盤上漲，延續 EIA 週三 (22 日) 後所見的漲勢。美國能源資訊署 (EIA) 週三公布，上週 (12/16 止) 美國原油庫存減少 590 萬桶、汽油庫存增加 250 萬桶，以及蒸餾油庫存減少約 20 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上週原油庫存增加 60 萬桶、汽油庫存增加 160 萬桶、蒸餾油供應減少 40 萬桶。

XM 高級投資分析師 Charalampos Pisouros 報告中表示，週三數據公佈後原油價格上漲近 3%，如果不是因為擔心暴風會限制旅行，漲幅可能會更加明顯。

美股大跌，同時美元經過近期回落後已取得進展。

SPI 資產管理公司合夥管理人 Stephen Innes 表示：「原油價格今日似乎跟著大盤走，且受到美元走強的拖累，跨資產市場被避險情緒所挾持，這可能與美國聯準會 (Fed) 引起的經濟衰退擔憂情緒密切相關。」

與此同時，投資者繼續評估中國放寬新冠防疫限制措施後的影響。

「在 12 月 9 日觸及近一年低點後，油價進入復甦模式，本週創下更高的低點，這或許來自對中國將放寬防疫限制的期待。儘管如此，現在還不到談論全面逆轉看漲的時候，因為中國經濟引擎重啟和恢復原油需求可能需要一些時間。」Pissouros 寫道。

油田服務公司貝克休斯公司週四表示，本週美國石油鑽井平台數量增加 2 個達到 622 個，與去年同期相比，該數據增加 142 個。

EIA 週四公布，上週 (12/16 止) 天然氣庫存下降 870 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師本預期天然氣庫存下降 940 億立方英呎。

