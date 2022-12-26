俄副總理：準備好向歐洲恢復天然氣供應

自俄烏戰爭爆發以來，歐洲致力於降低對俄羅斯的依賴，並實施限制措施作為制裁。不過，俄羅斯副總理 Alexander Novak 在近日表示，俄羅斯當局準備恢復通過亞瑪爾 - 歐洲管道 (Yamal-Europe) 向歐洲供應天然氣。

Novak 說道：「由於天然氣短缺持續存在，歐洲市場仍然重要，我們有機會恢復供應。例如，因政治因素而停運的亞瑪爾 - 歐洲管道仍未使用。」

亞馬爾 - 歐洲管道是將天然氣運往西方的主要管線之一，但自 2021 年 12 月以來情況發生了轉變，因為當時波蘭不再從俄羅斯購買天然氣，而是轉而使用儲存在德國的天然氣。

今年 5 月，波蘭拒絕了俄國以盧布支付的要求，俄羅斯國家天然氣公司 (Gazprom) 以切斷供應作為回應，並表示該公司將無法再通過波蘭出口天然氣。

Novak 表示，當局也正在討論在土耳其建立管道，以便之後通過土耳其供應更多天然氣。他預計 2022 年向歐洲運輸的天然氣將達到 210 億立方公尺。在今年 1 月至 11 月，俄羅斯項歐洲輸出的天然氣達到 194 億立方公尺。

在 Novak 發表上述言論之際，俄羅斯總統普丁在一方面表示對談判抱持開放立場，但是另一方面俄軍卻在 25 日聖誕節以 10 枚火箭炮轟炸烏克蘭數十個城鎮。

克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 曾表示，俄羅斯不會接受油價上限，在快速分析後將決定如何回應此事，他又表示，已經對歐盟限制俄羅斯油價進行了一些準備工作。